Joshua King, Fenerbahçe ’nin bu sezon tartışılan transferlerinden biri oldu. Sarı-Lacivertliler, Norveçli oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Jorge Jesus, gelir gelmez öğrencisini 11’de kullanmaya başladı. Ancak King’in Fenerbahçe kariyeri umduğu gibi başlamadı, başarısız maçlar çıkarttı. Tecrübeli oyuncu, takıma uyum sağladıkta formunu artırdı. King, ilk golünü Kasımpaşa karşısında savunmanın arkasına sarkıp kaleci Ertuğrul’u çalımlayarak attı. 30 yaşındaki hücum oyuncusu, dün Austria Wien karşısında da 11’de görev yaptı. King, Kasımpaşa maçındakine benzer bir şekilde bir kez daha ağları sarstı. Norveçli yıldız, bu kez Rossi’nin güzel pasında defansın arkasına sarktı, kaleciyi çalımladan yerden arka direğe şık bir vuruş yaparak golünü attı.

Nazar değdi

Başarılı oyuncu dün sadece hücumdaki aksiyonlarıyla göz doldurmadı. Joshua King, yoğun pres yaptı, sık sık kendi yarı sahasına gelerek savunmasına da yardım etti. Deneyimli futbolcu, böyle bir pozisyonda girdiği ikili mücadelenin ardından baldırını tutarak kenara değişiklik işareti yaptı. King, iyi oynadığı maçta 60. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.







