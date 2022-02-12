Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor ile arasındaki farkın 20'ye çıktığı Fenerbahçe 'de oyuncular, bulundukları konumdan rahatsız. Bir dönem Beşiktaş forması da giymiş ve burada şampiyonluk sevinci yaşamış olan Jose Sosa'nın flaş bir itirafta bulunduğu iddia edildi.

2020 yazında Trabzonspor'dan ayrılarak, bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gelen Jose Sosa, Bordo-Mavili takımda gösterdiği performanstan uzak kaldı. Fenerbahçe forması ile çıktığı 57 maçta 4 gol, 5 asist kaydeden Arjantinli, Beşiktaş ve Trabzonspor'da çok daha iyi dönemler geçirmişti.









Satılması gündemde

Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan ve yıllık 1,5 milyon Euro kazanan Sosa'nın, takıma oluşturduğu mali yüke karşılık, alınan performansın yeterli görülmemesi, satılma planını gündeme getirdi.

Sosa için flaş iddia

A Spor yorumcusu Hamdi Aslan, Sosa'nın Fenerbahçe'de mutlu olmadığını ve Trabzonspor günlerini özlediğini iddia ederken, "Jose Sosa, arkadaş sohbetinde keşke aldığım paranın yarısını versem de Trabzonspor'a geri dönmüş olsam demiş." ifadelerini kullandı.

Sarı-Lacivertli forma ile bu sezon 21 mücadelede görev alan Jose Sosa, henüz hiç gol sevinci yaşayamazken, 2 asist yaptı. Tecrübeli orta saha, 1283 dakika sahada kalırken, 2 sarı kart gördü.







