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Fenerbahçe'de Jose Sosa, 7 maç sonra yedek kulübesine çekildi

Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu Jose Sosa, ligde 7 maçın ardından yedek kulübesine çekildi.

21 Mart 2021, Pazar 19:44 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Jose Sosa, 7 maç sonra yedek kulübesine çekildi

Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu Jose Sosa, ligde 7 maçın ardından yedek kulübesine çekildi. Son haftalarda yükselen bir performans ortaya koyan ve üst üste 7 lig maçında ilk 11’de oynayan Sosa, Beşiktaş’a karşı ise yedek soyunduruldu.

Teknik direktör Erol Bulut, Sosa’nın yerine o pozisyonda İrfan Can Kahveci’yi görevlendirdi.

Fenerbahçe’de 3 eksik

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 3 oyuncusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Mesut Özil ve Diego Perotti kadroda yer almadı.


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