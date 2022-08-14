Avrupa Ligi’nde play-off etabına kalan ve Süper Lig ’de de artık mesaisine başlayan Fenerbahçe ’yi henüz sezon başı olmasına rağmen zor ve yoğun bir periyot bekliyor.

Milliyet'in haberine göre; 3 günde bir maç yapmak durumunda olan sarı-lacivertli takımda özellikle teknik direktör Jorge Jesus ve ekibi yoğun bir mesaiye hazırlanıyor.

Kasımpaşa deplasmanına çıkacak!

Henüz yeni kurulan bir takım olması nedeniyle zamana ihtiyaç duyan teknik ekip buna rağmen yoğun bir fikstürle karşı karşıya kaldı.

Yarın akşam Süper Lig’in 2. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak sarı-lacivertliler, perşembe akşamı da Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wien’e konuk olacak. Hemen akabinde 22 Ağustos Pazartesi günü ligin güçlü takımlarından Vincenzo Montella’nın çalıştırdığı Adana Demirspor, Kadıköy’e gelecek.

Daha sonra 25 Ağustos Perşembe günü Austria Wien’le rövanş mücadelesi yapacak Fenerbahçe, 29 Ağustos Pazartesi ligin bir diğer önemli ekiplerinden Konyaspor ile deplasmanda oynayacak.









16 günde 5 maç

Ağustos ayının sonuna kadar lig ve Avrupa’da arka arkaya 5 maça çıkacak olan Fenerbahçe’yi kritik günler bekliyor. Zira tüm rakipler, Fenerbahçe’ye oranla daha uyumlu ve hazırlar. Bu zorlu virajı kayıpsız geçmek gelecek adına çok önemli olacak. Olumsuz sonuçlarda kırılma ve özgüven kaybı yaşanabiliyor. Ligin ilk haftasında 3-3 berabere biten Ümraniyespor maçı bu duruma en ciddi örnek.