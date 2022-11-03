Fenerbahçe , lider durumda bulunduğu UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda son maçına Dinamo Kiev karşısında çıkacak. Grup liderliğini Fransız ekibi Rennes'e bırakmak istemeyen Sarı-Lacivertliler'de sakat oyuncuların çokluğu sıklıkla kullanılan geniş rotasyonu daraltmış durumda. Teknik direktör Jorge Jesus da özellikle formuyla dikkat çeken Michy Batshuayi konusunda kararsızlık yaşıyor.

94. galibiyet için sahada

Sarı-Lacivertliler, bu akşam Avrupa Kupaları’nda 252. kez ülkemizi temsil edecek. Daha önce 93 defa sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısına 94. zaferi için çıkacak. Temsilcimizin ayrıca Avrupa’da 55 beraberliği ve 103 yenilgisi bulunuyor. Kanarya, 251 maçta fileleri toplam 323 kez havalandırırken, kalesinde 365 gol gördü.

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Lincoln ceza sınırında

Fenerbahçe’de cezalı bir oyuncu bulunmuyor. Ancak AEK Larnaka ile oynanan her iki karşılaşmada da kart gören Lincoln ceza sınırında. Sambacı, bugün görev yapıp sarı kart görürse, Sarı- Lacivertliler’in bir sonraki Avrupa müsabakasında (Lider olursa son 16 turu, ikinci olursa Play-Off turu) takımını yalnız bırakacak.

Pedro suskunluğunu bozmak istiyor

Joao Pedro, bir türlü form tutamadı. Takım arkadaşları her geçen gün performansını artırmasına rağmen tecrübeli oyuncu bekleneni veremedi. Pedro, ligde Kayseri maçında, Avrupa’da ise sadece AEK Larnaka deplasmanında gol atabildi. Başarılı futbolcu, hocasının şans vermesi halinde Dinamo Kiev karşısında suskunluğunu bozmaya kararlı.





Osayi-Samuel’e Nijerya daveti

Fenerbahçe’nin yıldızı, bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sağ bek ve sağ kanat beki olarak müthiş bir futbol sergileyen Osayi- Samuel’e Nijerya Milli Takımı’ndan davet geldi! 24 yaşındaki oyuncu Nijerya doğumlu olsa da İngiltere vatandaşlığı da var. Alt yaş kategorileri de dahil hiçbir ülkenin formasını giymeyen Samuel henüz kararını vermedi.

Rennes fark için oynayacak

Fransız ekibi için Fenerbahçe karşısında 3-0 öne geçip sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmak şok etkisi yaratmıştı. Büyük bir avantajı tepen Kırmızı- Siyahlılar, gruptaki son maçını taraftarı önünde AEK Larnaka karşısında oynayacak. Rennes, sadece kazanmak için değil, averaj üstünlüğünü eline geçirmek adına farklı galibiyet için sahaya çıkacak.

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Lucescu siftah peşinde

Lucescu, bu sezon Fenerbahçe maçlarından sonra yaptığı açıklamalarla polemiğe neden olmuştu. Rumen teknik adam, gruptaki son mücadelede ilk galibiyetini almaya kararlı. Dinamo Kiev’de önemli eksikler olsa da kaleci Bushchan’ın dönmesi bekleniyor.

Dinamo Kiev, B Grubu’nda 1. torbadan girmişti. Ancak ilk 4 maçta sıfır çeken Ukrayna ekibi, AEK Larnaka deplasmanında ilk puanını berabere kalarak aldı. Buna rağmen grubu sonuncu bitirmekten kurtulamadı. Ancak Mircea Lucescu, bu akşamki Fenerbahçe mücadelesine büyük önem veriyor. Luce, bu sezon Sarı-Lacivertliler ile oynadığı 3 maçtan sonra da polemik yaratan açıklamalar yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2-1 kaybettikleri Kadıköy’deki mücadeleden sonra Fenerbahçe’nin sert futbolundan yakınarak, “Maç boğa güreşi gibiydi. Fenerbahçeli oyuncular ilk dakikalarda kendilerini yere atıyorlardı. Sonra da agresif davranmaya başladılar. Sharapenko ve Bushchan ameliyat olacaklar” demişti. Lucescu, son yaptığı açıklamada ise Fenerbahçe karşısında, grubun en kaliteli takımı olduklarını göstereceklerini öne sürdü.





6 eksikleri var

Lucescu, kötü gidişat sonrası son dönemde genç oyunculara daha çok şans verdi. Ancak bu akşam deneyimli oyuncularıyla sahada olması bekleniyor. Fenerbahçe maçında sakatlandıktan sonra bir daha kaleyi koruyamayan kaleci Bushchan, ligdeki son H.K.Rih mücadelesinde kadroya girmişti. Milli file bekçisinin bu akşam eldivenleri giyme ihtimali yüksek. Ancak yedek kaleci Boyko’nun yanı sıra sol bek Dubinchak, orta saha oyuncusu Shaparenko ve forvet Supryaga oynayamayacak. Bu sezonki tek yabancı transfer Lonwijk ile forvet Kulach ise UEFA kadrosunda yer almadığı için görev yapamayacak.

Liderlik için çılgın senaryo

Fenerbahçe ile Rennes arasındaki ikili averajda eşitlik var. Her iki mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Bu nedenle, her iki takım da maçlarını kazanır ve puan eşitliği oluşursa, genel averaja bakılacak. Temsilcimiz şu anda 4 averajda, Rennes ise 3... Averaj da eşit olması halinde atılan gole bakılacak. Fenerbahçe şimdilik bu konuda da önde. Örneğin bu akşam Fenerbahçe 1-0, Rennes ise 2-0 kazanırsa tüm alanlarda eşitlik söz konusu olacak. Bu durumda UEFA denkliği bozmak için sırasıyla deplasmanda atılan gole (Fenerbahçe 4 attı ama bu akşam deplasmanda. Rennes 6 gol attı ama son maç evinde), alınan galibiyet sayısına (eşit), deplasmanda alınan galibiyet sayısına (Fenerbahçe kazanırsa eşit olacak), disiplin puanına bakıyor. Son çare olarak ise UEFA kat sayısı devreye giriyor. İş son seçeneğe kalırsa, Fransa’nın ülke puanı bizden yüksek olduğu için Rennes lider olacak.





Jesus’tan öğrencilerine Dinamo Kiev uyarısı

Portekizli hoca, Ukrayna devinin grupta son sırada olmasının kendilerini yanıltmaması gerektiğini söyledi. Jesus, “Unutmayın ki birkaç ay önce bizi Şampiyonlar Ligi’nden elediler. Gruptaki ilk maçta da zorluk çıkardılar. Bu kez prestijleri için oynayacaklar. Hafife alırsak, sonu kötü olur” dedi.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi B Grubu’nda son maçına Dinamo Kiev deplasmanında çıkıyor. Ukrayna’daki savaş nedeniyle mücadele Polonya’da oynanacak. 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Sarı-Lacivertliler, grubu lider bitirmek için kazanmaya şartlandı. Jorge Jesus, öğrencileriyle yaptığı toplantıda rakibin durumuyla ilgili uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, grupta sadece 1 puanı bulunan ve son sırada yer alan Dinamo Kiev’in konumunun kendilerini yanıltmaması gerektiğine dikkat çekti.

‘Hocaları söyledi’

68 yaşındaki çalıştırıcı, “Unutmayın ki Dinamo Kiev sadece birkaç ay önce bizi Şampiyonlar Ligi’nden eledi. İstanbul’da oynadığımız gruptaki ilk maçta da zorluk çıkarttılar. İstedikleri sonuçları alamadılar ve Avrupa’ya veda ettiler. Ancak bize karşı prestij için sahaya çıkacaklar. Hocaları da grubun en kaliteli takımı olduklarını bizim maçta göstereceklerini söyledi. Bu nedenle, onları hedefsiz görüp hafife alırsak maçın sonu kötü olur” ifadelerini kullandı.

‘Bizim için farkı yok’

Jorge Jesus, ilk dakikadan son düdüğe kadar sahada Fenerbahçe kimliğini göstermeleri gerektiğini söyledi. Portekizli hoca, “Bu maçın bizim için diğerlerinden bir farkı olmayacak. Her zamanki gibi kendi futbolumuzu sahaya yansıtacağız. Hücumu düşüneceğiz ve galibiyet için elimizden geleni sahaya yansıtacağız. Eminim ki Polonya’da da taraftarımız yine stattaki yerlerini alıp bizi destekleyecekler. Onlar için de en iyisini yapmalıyız” diye konuştu.

Kadroda zor seçim

Sakatların çokluğu, Jorge Jesus’u bu akşamki mücadelede rotasyon yapma konusunda zorlayacak. Orta sahada İsmail Yüksek’in 11’e dönmesi bekleniyor. Hücum hattında ise Batshuayi kararsızlığı yaşanıyor. Jesus, Belçikalı’yı dinlendirip dinlendirmeyeceğini maç saatinde belirleyecek.

Fenerbahçe, dün son antrenmanını Samandıra Tesisleri’nde yaptı. Taktik çalışmada 11 büyük ölçüde belli olsa da Jorge Jesus tam olarak kararını vermedi. Eksiklerin çokluğu, Portekizli teknik adamın istediği seviyede rotasyon yapmasını engelliyor. Yine de İstanbulspor mücadelesinde yedek başlayan Osayi-Samuel, Alioski, İsmail Yüksek ve Valencia’nın 11’e dönmesi muhtemel. Jesus’un en büyük kararsızlığı ise Batshuayi konusunda yaşadığı öğrenildi. İstanbulspor maçında 90 dakikada sahada kalan Belçikalı yıldız, hat-trick yapmasının yanı sıra bir de Valencia’ya gol attırmıştı. Son haftalarda çok formda olan Batshuayi’nin liderlik maçında 11’de olma ihtimali bulunuyor. Ancak Jorge Jesus, öğrencisini dinlendirmeyi de tercih edebilir. Son kararın maç saatinde verilmesi bekleniyor.

6 oyuncu gitmedi

Sarı-Lacivertliler, son idmanın ardından saat 16.00’da özel bir uçakla Polonya’ya gitti. Fenerbahçe’de sakatlar kervanına katılan son isim yedek kaleci İrfan Can Eğribayat oldu. 24 yaşındaki file bekçisi, kadroya alınmadı. İrfan’ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Luan, Gustavo, Mert Hakan ve Rossi ile UEFA kadrosunda yer almayan Serdar Dursun da İstanbul’da kaldı.