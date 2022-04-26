Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe 'de Jorge Jesus ismi her geçen gün ağırlık kazanıyor. Portekiz basını, 67 yaşındaki hocanın, Ali Koç’un teklifini kabul edebileceğini duyururken, transfer listesinin bile hazırlanmaya başlandığı öne sürüldü. İstanbul'a gidebilir' haberleri yapılmaya başladı. Bayram sonrası durumun netleşmesi bekleniyor. Ekibiyle birlikte 'Yeni sezon için toplandık' fotoğrafı veren Jesus'a dayandırılan transfer listesi ise heyecan yarattı.

Yeni sisteme göre transfer

Listede Boubacar Kamara (ön libero), Luis Muriel (Forvet), Alejandro Grimaldo (Sol bek) ve Jonathan Bamba (Sol kanat) gibi isimlerin yer aldığı iddia ediliyor. Dört oyuncu da oldukça maliyetli isimler olarak dikkat çekiyor. 22 yaşındaki Kamara'nın Marsilya ile kontratı bitecek. Ancak genç oyuncu başta Manchester United olmak üzere pekçok ünlü takımın radarında.

Atalanta'nın forveti Muriel'in (11 gol/7 asist) piyasa değeri 22 milyon euro ve sözleşmesi sürüyor.

26 yaşındaki Grimaldo, Benfica'da bu sezon 6 gol+9 asist ile üst düzey grafik çizdi. Hem onun hem Lille'de oynayan Bamba'nın piyasaları 20 milyon euro civarında.

Jesus gelirs sistem de değişecek. Portekizli 4-1-3-2 oynatıyor. İsmail Kartal ise 4-2-3-1.







