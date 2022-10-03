Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş 'a konuk oldu.

Sarı lacivertliler ligde ezeli rakibi Beşiktaş ile oynadığı son 8 deplasman maçından galibiyetle ayrılamadı. Karşılaşma öncesi rakibine konuk olduğu son 7 lig maçını kazanamayan sarı-lacivertlilerin galibiyet özlemi 8 maça çıktı.

JORGE JESUS'UN VAZGEÇİLMEZLERİ

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon biter bitmez anlaşma sağladığı dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus bu sezon ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Bu sezonun ilk haftasından bugüne kadro tercihleri her maçta farklı olan Jesus'un vazgeçmediği isimler Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Arao ve Valencia oldu. Haftanın en önemli maçı olarak görülen Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmadı. Dev maçla ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı...

Ezeli rakibi karşısında sahaya galibiyet parolasıyla çıkan Valerien İsmael'in oyuncuları dün gece yedi kez ofsayta düştü. Siyah - beyazlıların çözüm üretemediği bu taktik sayesinde Fenerbahçe, mücadeleden gol yemeden ayrılmayı başarırken, dev mücadelede Beşiktaş'ın 17. dakikada Weghorst ile bulduğu gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.





Sezona Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe, bu sezon geçmiş sezonlara göre oyunu daha fazla yarı alanda oynamaya çalışan bir takım görüntüsü veriyor. İç saha ve dış saha farketmeksizin savunmayı orta alana kadar çıkaran sarı - lacivertliler, rakip takım hücumlarını ofsayt taktiği sayesinde savuşturmayı başardı.

Süper Lig'in zirvesinde

Deneyimli çalıştırıcı Jorge Jesus göreve geldikten sonra Fenerbahçe yönetimi, transfer listesini başarılı çalıştırıcının isteği doğrultusunda oluşturdu. Jesus'un eski öğrencileri Arao ve Gustavo Henrique'yi kadrosuna katan sarı - lacivertliler sezon başından beri Portekizli hocanın kafasındaki sistemle sahada yer alıyor.

Ümraniyespor: 2

Kasımpaşa: 2

Adana Demirspor: 4

Konyaspor: 8

Kayserispor: 9

Alanyaspor: 4

Beşiktaş: 7

Oyunu sürekli ön alanda oynamaya çalışan Fenerbahçe, savunma hattını da orta sahaya kadar çıkarıyor. Rakibi çizgi halinde karşılayan Fenerbahçe savunması rakiplerinin sık sık ofsayta düşmesini sağlıyor.





Öyle ki, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de oynadığı yedi karşılaşmada rakipleri 36 kez ofsayta düştü. Bu sezon kalesinde altı gol gören Fenerbahçe rakiplerini maç başına 5,14 kez ofsayta düşürdü. Sarı - lacivertliler bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alıyor. Fenerbahçe karşısında en fazla ofsayta düşen takım ise, ligin beşinci haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olan Kayserispor oldu. Sarı - kırmızılılar bu mücadelede dokuz kez ofsayta düştü.





Fenerbahçe'yi bekleyen fikstür

Süper Lig'de bir maç eksiğiyle 14 puanla yedinci sırada bulunan Fenerbahçe, gelecek hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Ardından deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan sarı - lacivertliler iç sahada Başakşehir, deplasmanda İstanbulspor, iç sahada üst üste Sivasspor ve Giresunspor maçlarının ardından deplasmanda Trabzonspor 'a konuk olacak.

Burak Özdemir - Fanatik ÖZEL