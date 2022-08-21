Fenerbahçe ’nin başında lig ve Avrupa’da 7 resmi maça çıkan Jorge Jesus, ideal 11’ini aramayı sürdürüyor. Bu süre zarfında tüm futbolcularını hazır hale getirmeye gayret gösteren Jesus, oynadıkları 7 maçta tam 25 farklı ismi kullandı. Özellikle Attila Szalai ve Altay Bayındır rotasyon olsun olmasın ilk 11’de yer aldı.

Jesus'un prensleri...

Attila Szalai, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi direkt olarak bu anlamda göze çarpan isimler oldu. 7 maçın 7’sinde sahaya çıkan Szalai, 660 dakika süre aldı. Kaleci Altay da sadece sakatlığı nedeniyle bir maç kaçırdı, 570 dakika oynadı. Ferdi de adeta joker gibi oynadı, 7 maçın 6’sında yer alıp, 536 dakika forma giydi. Rossi de 7 maçın 7’sinde de yer alıp 527 dakika süre buldu. Lincoln de 7 maçın tamamında oynayanlardan oldu, 372 dakika şans yakaladı. Hemen arkasından Osayi, 5 maçta 480 dakika, Arao 6 maçta 400 dakika, Valencia 5 maçta 359 dakika, İsmail 5 maçta 356 dakika forma giydi.

Emre Mor 5 maçta oynadı

Diğer futbolcular ise şöyle sıralandı: King 5 maçta 338 dakika, Gustavo 5 maçta 302 dakika, Serdar Dursun 7 maçta 299 dakika, Peres 4 maçta 257 dakika, Emre Mor 5 maçta 257 dakika, Crespo 5 maçta 233 dakika, Zajc 5 maçta 231 dakika, Bruma 5 maçta 192 dakika, Lemos 2 maçta 148 dakika, Arda 4 maçta 132 dakika, Tisserand 2 maçta 129 dakika, İrfan Can Kahveci 2 maçta 109 dakika, Ertuğrul 1 maçta 90 dakika, Novak 2 maçta 74 dakika, Alioski 1 maçta 78 dakika, Serdar Aziz 1 maçta 45 dakika ve Berisha 1 maçta 16 dakika.





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Burak Kapacak şans bulamadı

Jorge Jesus’un 7 maçlık döneminde bir tek Burak Kapacak forma giyemedi. Genç futbolcu sakatlığı olmamasına karşın süre alamadı. Joao Pedro, Mert Hakan ve Nazım Sangare ise sakatlık nedeniyle yine süre alamayan isimler oldu. Bu süreçte en büyük sürpriz Lemos oldu. Gönderilmesi planlanan Uruguaylı stoper, tam tersi olarak Avrupa Ligi’ndeki Slovacko ve Austria Wien maçlarına ilk 11’de çıktı, 148 dakika sahada kaldı.

Lemos iki maçta da fiziksel olarak zorlandı ve sakatlanarak oyundan çıktı.

King riske edilmeyecek

Süper Lig ’de 3. haftada yarın sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor. Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda başladı. Ardından sahaya inen futbolcular ısınma ve koşu hareketleri yaptı. Son bölümde de şut ve pas çalışmalarıyla birlikte taktik ağırlıklı çift kale maç oynandı. Bu arada, teknik heyetin adalesinde kas yorgunluğu olan Joshua King’i Adana Demirspor maçında riske etmeyeceği bildirildi. Sakatlığı geçen Joao Pedro’nun da kadroya alınmasının beklendiği vurgulandı. (Skorer)