Süper Lig ’de ilk mağlubiyetini Konyaspor deplasmanında 1-0’lık skorla alan Fenerbahçe ’de özellikle erken gelen kırmızı kart planları olumsuz etkiledi.

Normal şartlarda ikinci yarıda Enner Valencia ile Joao Pedro’yu yan yana oynatmayı düşünen Jorge Jesus, kırmızı kart sonrası planlarını uygulayamadı. Üstelik kırmızı kartın henüz 23. dakikada gelmesi işleri daha da zorlaştırdı. Valencia’nın atılması sonrası formasyon değişti. Emre Mor ve Rossi bu formasyon değişiminden en fazla etkilenen isimler oldu. İki oyuncu da maç içerisinde adeta kayboldu. Her ne kadar Joao Pedro, 70. dakikadan sonra oyuna girse de hücum hattında Serdar Dursun’la beklediği iletişimi kuramadı. Maç 11’e 11 gitse ve Valencia atılmasaydı, Pedro-Valencia hattı oluşturulacaktı. (Skorer)