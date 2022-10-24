Süper Lig 'in 11. haftasında sahasında Başakşehir'i Diego Rossi'nin attığı golle 1-0 yenen ve 23 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe 'de Jorge Jesus maç sonunda yaptığı açıklama ile kendisine bir kez daha hayran bıraktırdı.

Sarı lacivertli takımın tecrübeli çalıştırıcısının çoğu maça takım elbise ile çıkması dikkatlerden kaçmadı. Bazı çevreler bunun uğur olduğunu ifade etse de özellikle maç sonu basın toplantılarına kravat ile çıkması ayrı bir dikkat nedeni oldu. Bununla ilgili basın toplantısında konuşan Portekizli bir kez daha kendisine hayran bıraktırdı.

DİKKAT ÇEKEN YANIT

Başakşehir maçında saha kenarında kravatsız dururken karşılaşmanın ardından basın toplantısına kravatla çıkan Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus bu konu kendisine sorulduğunda verdiği yanıtla dikkat çekti.

Portekizli teknik adam hem bu durum hem de moda konusunda danışmanlık alıp almadığı ile ilgili olarak şunları söyledi: “Hem siz basın mensuplarına, hem de taraftarlara saygıdan dolayı kravat takıyorum. Moda danışmanım yok. Lacivert takım elbiseyi Fenerbahçe’nin renklerinden dolayı tercih ediyorum. Sarı gömlek veya sarı kravat çok hoş gözükmeyeceğinden komple lacivert giyiyorum.”

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