Dünya Kupası arasının sona ermesinin ardından Süper Lig başladı. Özlenen lig dev bir maça sahne oldu. Son şampiyon Trabzonspor , lider Fenerbahçe 'yi konuk etti. Mücadeleyi Bordo-Mavililer, Maxi Gomez ve Trezeguet'in golleriyle 2-0 kazandı.





Konya ve Giresun...

Trabzonspor deplasmanına en azından kaybetmeden dönmeyi hedefleyerek çıkan Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un planları yine kırmızı karta kurban gitti. Süper Lig’de bu sezon 3. kez kaybeden Sarı-Lacivertliler, daha önce de Konyaspor ve Giresun müsabakalarında 10 kişi kaldığı mücadeleleri kaybetmişti.

Son 3 maçta 3 kırmızı

Trabzonspor’a karşı da Crespo’nun gördüğü kırmızı kartın ardından Gomez’in golüne engel olamayıp sahadan puansız ayrılan Kanarya için kırmızı kartlar adeta kabusa döndü. Dünya Kupası arası öncesinde de benzer sıkıntıyı yaşayan Portekizli teknik adamın takımı, böylece son 3 lig maçını 10 kişi tamamlamış oldu. Sivas’ta Batshuayi’nin atılmasıyla zora düşen Fenerbahçe, Giresun karşısında da Joao Pedro’nun gördüğü kırmızıyla yıkılmıştı.

Trabzon’da 3. kez...

Fenerbahçe, dünle beraber Trabzonspor’a karşı oynadığı son 3 maçı 10 kişi tamamladı. Geçen sezon oynanan maçlarda İrfan Can ve Kim gördükleri kırmızı kartlarla oyundan dışarı gönderilmişti.



