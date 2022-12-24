Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un imha planı hazır
Jorge Jesus, Trabzonspor’un geriden oyun kurarken kaptırdığı toplardan ve geçiş hücumlarını savunurken yaşadığı zaaflardan yararlanmak istiyor. Jesus özellikle 2 oyuncuyu kilitleyecek. Portekizli hocayı en mutlu eden konu ise Altay Bayındır’ın oynayacak olması. İşte detaylar...
Lider Fenerbahçe , sezonun ikinci bölümüne Trabzon deplasmanında başlayacak. Sarı-Lacivertli kafile dün bu şehre gitti.
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4 isim kadroda yok
Sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Ezgjan Alioski, Luan Peres ve Arda Güler kadroda yer almadı. Kaleci Altay Bayındır’ın oynayacak durumda olması, Jesus’un yüzünü fazlasıyla güldürdü.
Jesus: 'Beraberlik yetmez kazanacağız!'
Portekizli teknik adam, ekibiyle birlikte Bordo-Mavililer’i detaylı bir şekilde analiz etti. Öğrencilerine, “Bize beraberlik yetmez, kazanacağız” diyen tecrübeli hoca, oyun planını belirledi. Jesus, Trabzonspor ’un geriden oyun kurarken kaptırdığı toplarda büyük sıkıntı yaşadığını tespit etti.
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Bakasetas & Trezeguet’ye kilit
Portekizli teknik adam, takımından ilk dakikadan itibaren önde baskı yapmalarını istedi. Jorge Jesus ayrıca Bordo-Mavililer’in geçiş hücumlarını savunmadaki zaafından da hızlı oyuncularını savunma arkasına sarkıtarak faydalanmaya çalışacak. Tecrübeli hoca, Bakasetas’ı Crespo ile Trezeguet’yi ise Osayi-Samuel ile baskı altına alarak etkinliklerini azaltmaya çalışacak.