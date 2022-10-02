Fenerbahçe 'nin dünyaca ünlü Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye'deki ilk derbi deneyimi yaşadı. Sarı Lacivertli yönetimin, sezon başında takımın başına getirdiği 68 yaşındaki Portekizli teknik adam, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş deplasmanında takımının başında yer aldı.

Jesus, Alanyaspor maçının 11’ine göre 3 değişiklik yaptı. Jesus; Ezgjan Alioski, Diego Rossi ve Emre Mor'u yedek soyundururken, yerlerine Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Lincoln Henrique'ye forma verdi. Deneyimli teknik adam, kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken üçlü savunmasını Serdar Aziz, Gustavo ve Szalai'den oluşturdu. Jesus, orta sahada Arao- Crespo’ya, kanatlarda Ferdi Kadıoğlu ile Lincoln’e, hücum üçlüsünde ise İrfan Can Kahveci, Pedro ve Valencia görev verdi.

Sarı Lacivertli ekipte, İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Alioski, Emre Mor, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun ve Batshuayi yedekler arasında yer aldı.







