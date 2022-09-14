Rennes maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe 'de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Avrupa Ligi'nde yoluna ikide iki ile devam etmek isteyen Sarı-Lacivertliler'de Jesus'un bu maçta duran toplara özel hazırlıklar yaptığı belirtildi. Deneyimli teknik adam duran top silahı olarak ise Lincoln Henrique'yi kullanmayı planlıyor.

Arzusundan çok memnun

Antrenmanlarda ortaya koyduğu başarılı performansın yanısıra duran toplara dair her idmandan sonra uzun süre özel çalışmalar yapan Brezilyalı oyuncunun bu arzusundan son derece memnun olan Jesus, Rennes karşısında Lincoln'ün bu özelliğinden faydalanmaya çalışacak.

Kilidi açabilir

Zorlu deplasmanda duran topların kilidi açmada önemli rol oynayacağını düşünen kurt hocanın en etkili kozu Lincoln Henrique olacak. Şu ana kadar bulduğu şansları verimli şekilde kullanan başarılı oyuncunun 2 gol, 4 asistlik katkısıyla takımın skorer isimleri arasında yer alması da taraftarı son derece mutlu ediyor.