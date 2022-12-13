Dünya Kupası arası sonrası önce kupada İstanbulspor ile karşılaşacak Fenerbahçe ardından da ligde kritik Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Zor bir fikstürle başlayacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus da planlarını hazırladı.

Bu planlar içerisinde Ferdi Kadıoğlu ismi öne çıkıyor. Sezon başından beri Ferdi'yi adeta bir joker gibi kullanan ve genç oyuncudan çok memnun olan Jesus'un yeni bir görev vermeyi düşündüğü belirtildi. 23 yaşındaki futbolcunun yeteneklerini çok iyi bilen Portekizli çalıştırıcı, genç öğrencisini orta sahada 8 numara gibi kullanmak istiyor.





Ferdi'nin oyunu çift yönlü oynayabilmesi de bu kararda etkili oluyor. Öte yandan başarılı futbolcunun yetenekleri, fiziksel olarak sürekli gelişimi, adam geçme özellikleri ve asist-gol katkısı bu konuda teknik heyeti memnun ediyor. Aynı zamanda uzaktan şut tehdidi de olan Ferdi Kadıoğlu'nun sezonun bundan sonraki kısmında sık sık orta sahada 8 numarada yer alması amaçlanıyor.

Zaten Hollanda'da genç milli takımlarda daha önce 8 numara oynayan, A Milli Takımımız'da da Stefan Kuntz tarafından orta sahada merkezde görevlendirilen Ferdi Kadıoğlu'nun bu mevkiiye yabancılık çekmeyeceği düşünülüyor.

TESTİ GEÇTİ

Antalya'daki hazırlık kampında teknik direktör Jorge Jesus, Ferdi Kadıoğlu'nu 8 numarada denedi. Alanyaspor ile oynanan ve 4-2 kazanılan hazırlık maçında da Ferdi orta saha merkeze geçti, performansıyla tam not aldı. Bu sezon genelde sağ bek ve sol bek olarak görev alan Ferdi, 20 resmi maçta forma giydi, 2 asist yaptı.





HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Sarı-lacivertlilerde Antalya kampından sonra İstanbul'daki hazırlıklar dün başladı. 20 Aralık Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de ilk antrenman Jorge Jesus idaresinde gerçekleşti.

Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan antrenman daha sonra saha çalışmalarıyla devam etti. Koşu ve ısınma programlarının ardından pas ve şut çalışmalarına geçildi. Son bölümde de taktik ağırlıklı bir program uygulandı.

(Skorer)



