Fenerbahçe 'de Emre Mor kararı şaşkınlık yarattı. Hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan AEK Larnaca maçında oldukça etkili bir performans sergileyen Emre Mor'un bu akşamki maçta yedek kulübesinde olacağı iddia edildi.

EMRE MOR KARARI TARTIŞILIYOR

Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan ve beklentilerin üzerinden bir performans sergileyen Emre Mor kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Ligde son oynanan 3 maçın 2'sinde süre almayan Emre Mor'un bu akşamki maça da yedek başlayacağı iddia edildi.





TARAFTARLAR ONU İSTİYOR

Emre Mor'la ilgili verilen bu karar Fenerbahçelileri memnun etmedi. Jorge Jesus'un kritik maçta İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de tercih edeceği belirtilirken Sarı-Lacivertli futbolseverlerin tercihi ise Emre Mor'dan yana oldu.

FENERBAHÇE BU AKŞAMKİ MAÇA 82,5 MİLYON EUROLUK 11'İYLE ÇIKACAK

Fenerbahçe'nin bu akşamki Fatih Karagümrük maçına Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, İsmail, Crespo, Alioski, İrfan, Valencia ve Pedro'dan oluşan yaklaşık 82,5 milyon euroluk kadrosuyla çıkması bekleniyor. (Akşam)



