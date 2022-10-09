Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Emre Mor kararı herkesi şaşırttı
Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı öncesi Emre Mor'la ilgili verilen karar taraftarları memnun etmedi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca maçında sahanın yıldızlarından olan Emre Mor'un bu akşamki maçta yine yedek soyunacağı iddia edildi. Bu karar Fenerbahçeli taraftarları şaşırttı.
Fenerbahçe 'de Emre Mor kararı şaşkınlık yarattı. Hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan AEK Larnaca maçında oldukça etkili bir performans sergileyen Emre Mor'un bu akşamki maçta yedek kulübesinde olacağı iddia edildi.
EMRE MOR KARARI TARTIŞILIYOR
Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan ve beklentilerin üzerinden bir performans sergileyen Emre Mor kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Ligde son oynanan 3 maçın 2'sinde süre almayan Emre Mor'un bu akşamki maça da yedek başlayacağı iddia edildi.
İlgili Haberler
TARAFTARLAR ONU İSTİYOR
Emre Mor'la ilgili verilen bu karar Fenerbahçelileri memnun etmedi. Jorge Jesus'un kritik maçta İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de tercih edeceği belirtilirken Sarı-Lacivertli futbolseverlerin tercihi ise Emre Mor'dan yana oldu.
FENERBAHÇE BU AKŞAMKİ MAÇA 82,5 MİLYON EUROLUK 11'İYLE ÇIKACAK
Fenerbahçe'nin bu akşamki Fatih Karagümrük maçına Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, İsmail, Crespo, Alioski, İrfan, Valencia ve Pedro'dan oluşan yaklaşık 82,5 milyon euroluk kadrosuyla çıkması bekleniyor. (Akşam)