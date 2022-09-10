Fenerbahçe , önceki akşam Dinamo Kiev’i ağırlarken, grubun diğer maçında ise Rennes, AEK Larnaka deplasmanına çıktı. Fransız ekibi bu karşılaşmayı 2-1 kazandı. Jorge Jesus’un bir yardımcısının, rakipleri analiz etmek için bu karşılaşmayı statta izlediği öğrenildi. Portekizli hocanın ekibi, özellikle önümüzdeki hafta perşembe günü oynayacakları Rennes hakkında detaylı bir analiz hazırlıyor.

Jesus, Fransa’da oynayacakları karşılaşmanın, gruptaki liderlik mücadelesi açısından kritik önemli olduğunu düşünüyor. Rennes maçı öncesi bu hafta ligde BAY geçilecek olması, avantaj sağlayabilir.



