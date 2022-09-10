Fenerbahçe ’nin başında çıktığı 12 resmi maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve tek yenilgi alan Jorge Jesus, kısa sürede adından söz ettirdi. Lig ve Avrupa’da iddialı yürüyüşünü sürdüren Portekizli çalıştırıcı özellikle taktiksel hamleleriyle konuşuluyor.

HUCÜM FUTBOLU OYNATIYOR

Hücum futbolunu Fenerbahçe’ye adapte etmek için uğraşan Jesus, taktiksel anlamda ince eleyip sık dokuyor. Duran toplardan, taç atışlarına, ofsayt taktiğinden taktik faullere, set oyunundan hızlı oyuna kadar Jesus’un masasında birçok plan bulunuyor.

5 AYRI BAŞLIKLI PLAN

Dinamo Kiev maçı sonrası basın toplantısında da bu konuya vurgu yapan tecrübeli teknik direktörün 5 ayrı başlıklı planı şöyle oluşuyor:

1- Duran toplar: Korner, serbest vuruş ve kaleye yakın frikikler Jorge Jesus’un futbolda en sevdiği organizasyonlar. Portekizli hocanın her biri için ayrı plan ve planları var. Her futbolcunun hangi atışı, nerden ve nasıl kullanacağı belli.

2- Taç atışı: Jorge Jesus kariyeri boyunca rakip yarı sahadaki taç atışlarını en az duran top kadar etkili gördü. 2008’de çalıştığı Braga’da bile taç atışlarının önemine değinen Jesus, Fenerbahçe’de de Ferdi, Alioski, Osayi gibi kenar oyunculara taç atışı çalıştırıyor. Maç günleri de bu pratikler yapılıyor. Dinamo Kiev’e karşı atılan 2. golde taç atışındaki başarı herkesi memnun etti.

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3- Ofsayt taktiği: Özellikle 4-2 kazanılan Adana Demirspor maçıyla beraber Jorge Jesus, ofsayt taktiklerinin üzerinde durdu. Bunda da başarı sağlandı. Sadece 5 kez hücum yapan Dinamo Kiev bile 2 kez ofsayta düştü. Adana Demirspor 6 kez, Austria Wien 6 kez, Konyaspor 8 kez, Kayserispor 8 kez ofsayta düştü.

4- Taktik fauller: Jorge Jesus, her gittiği takımda faullerinde önemine vurgu yapıyor. Taktik faullerin tıpkı basketboldaki gibi rakip hücumu kesmede önemli olduğunu düşünüyor.

5- Hızlı futbolcu: Esas madde hızlı futbol , hızlı pres ve hızlı pas... Jorge Jesus takımının 5-7 saniye içinde topu kapması, hızlı bir şekilde rakip kaleye gitmesi ve 2-3 saniyede topun ayaktan çıkmasını istiyor.

9 YIL ÖNCE TAÇLA ELENDİ

Sarı-lacivertlilerin, Batshuayi ile Dinamo Kiev filelerine gönderdiği galibiyet golünde pozisyonun taç atışıyla başlaması herkesi şaşırttı. Ancak Jorge Jesus için bu son derece olağan bir durum. Hatta Fenerbahçe için ilginç bir tesadüf de bulunuyor. Mayıs 2013’te Benfica, Fenerbahçe’yi Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında 3-1 yenerken tur biletini getiren 3. gol taç atışıyla olmuştu. Sağdan gelen uzun taç atışı yine arka direğe sekmiş Oscar Cardozo golü atmıştı.

GUSTAVO'YA TAM NOT

Dinamo Kiev maçında ilk golü atan ve performansıyla dikkat çeken Gustavo Henrique tam not aldı. İlk kez taraftarlar tarafından da çok beğenilen Brezilyalı stoper, Avrupa Ligi’nde de haftanın ilk 11’ine adını yazdırdı. (Milliyet)