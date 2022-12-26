Dünya Kupası arasına Giresunspor mağlubiyetiyle giren Fenerbahçe , dönüşte de Süper Lig'de istediği sonucu alamadı.





Daha önce çok kötü sonuçlandı

Sarı-Lacivertliler, Trabzon deplasmanında 2-0 kaybetti ve art arda 2. mağlubiyetini alarak liderliği Galatasaray 'a verdi. Teknik direktör Jorge Jesus ise eleştirilmeye başlandı. Hem de daha önce çok kötü sonuçlanmış bir olay üzerinden... İşte detaylar...

Görevini kaybetmişti

Vitor Pereira, geçtiğimiz sezona iyi başlasa da ilerleyen haftalarda Fenerbahçe’nin performansı ciddi anlamda düşmüştü. Portekizli teknik adamın ne olursa olsun 3’lü savunma taktiğinden vazgeçmemesi, eleştiri oklarının kendisine yönelmesine neden olmuş, sonunda görevini kaybetmişti. Bu sezon Jorge Jesus da birçok karşılaşmada tercihini 3’lü defanstan yana kullandı. Tecrübeli teknik adam, vatandaşı kadar bu sisteme bağlı olmasa da özellikle zorluk seviyesi yüksek maçlarda takımını 3 stoperle sahaya sürdü.





4’lüyle tarihi dönüş

Sezona çok iyi başlandığı için bu tercihle ilgili fazla eleştiri olmadı. Ancak Trabzonspor yenilgisi sonrası çatlak sesler yükselmeye başladı. Özellikle zorluk seviyesi yüksek olarak görülen maçlarda SarıLacivertliler’in ortaya koyduğu futbol ve aldığı sonuçlar hayal kırıklığı yarattı. Fenerbahçe, bu sezon Rennes ile oynadığı iki karşılaşmada da tarihi geri dönüşlere imza attı. Fransa’da 2-0’dan, Kadıköy’de ise 3-0’dan geri dönen SarıLacivertliler’de iki mücadelenin de ortak noktası aynıydı. 3’lü savunmadan 4’lüye geçtikten sonra skor dönüşünün sağlanması.

Hücumda üretemiyor

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde hücumda fazla etkili olamadı, 2 isabetli şut çekebildi ve mücadele 0-0 berabere bitti. Sarı-Lacivertliler, Başakşehir’i Rossi’nin uzaktan attığı harika golle 1-0 yenerken, oyun olarak zorlanmıştı. Trabzonspor karşılaşması ise Jorge Jesus ve öğrencileri için sezonun en kötü performansının sergilendiği karşılaşma oldu. Fenerbahçe, mücadeleyi tek bir isabetli şut bile çekemeden 2-0 kaybetti. 3’lü savunma konusunda eleştiri sesleri yükselmeye başlamışken, Jorge Jesus’un bu taktikte ısrar edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

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Deplasmanda zorlanıyor

Sarı-Lacivertliler, ligde dış sahada çıktığı 6 maçta 3 kez kazanabildi. 1 beraberlik alan Fenerbahçe, 2 karşılaşmada ise sahadan puansız ayrıldı. Üstelik Jorge Jesus’un öğrencileri bu deplasmanların 3’ünü İstanbul’da; Kasımpaşa, Beşiktaş ve İstanbulspor karşısında oynadı. Fenerbahçe sadece 3 kez şehir dışına çıktı. Sarı-Lacivertliler ayrıca 6 maçın 2’sinde 10 kişi kaldı