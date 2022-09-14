Jorge Jesus, haftada iki maç oynanan dönemde lig ile Avrupa Ligi karşılaşmaları arasında geçiş yaparken ilk 11’de 6-7 değişiklik yapıyordu. Tecrübeli teknik adam, Kayseri mücadelesi sonrası Dinamo Kiev karşısına İrfan yerine Rossi’yi kullanarak çıktı. Bu hafta ligde bay geçilmesi nedeniyle rotasyona gitmeyen Jorge Jesus’u Rennes maçı öncesi zorlu bir seçim bekliyor. Batshuayi’nin de takıma katılmasıyla hücum hattında zaten yüksek olan rekabet tam anlamıyla tavan yaptı. Portekizli hoca, ileri hatta genelde 3 oyuncu kullanıyor. Valencia, Pedro, King, Rossi, İrfan Can, Batshuayi ve Emre Mor olmak üzere forma bekleyen tam 7 isim var. Yarınki mücadelede bu isimlerden King, Valencia ve Pedro’nun oynaması muhtemel.

Serdar Aziz hazır

Orta sahada Mert Hakan, 11’i zorlasa da Arao-Crespo ikilisinin değişmesi beklenmiyor. Jorge Jesus son maçlarda solda Alioski, sağda ise Ferdi’yi oynatıyor. Sezona iyi başlayan Samuel, formayı kapmak için elinden geleni yapıyor. Fenerbahçe ’de en önemli değişiklik ise stoperde yaşanabilir. Dinamo Kiev maçının yıldızı olan Gustavo Henrique, hızlı Rennes hücumcuları karşısında zorlanabilir. Bu nedenle sakatlıktan çıkan Serdar Aziz, Fransa’da 11’de yer alabilir.