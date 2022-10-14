Portekizli çalıştırıcı, sadece ligde değil, Avrupa kupası maçlarında da genelde 3’ten fazla oyuncu oynatıyor. Jesus dün de Larnaka karşısında ilk 11’de 5 yerli isme şans verdi. Fener’in hocası bu sezon lig ve Avrupa’da toplam 3 maçta, 5, 8 maçta da 4 Türk oyuncu ile sahaya çıktı.

ARDA GÜLER BİR AY SONRA İLK 11'DE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, genç yıldızı Arda Güler’i dün AEK Larnaka deplasmanında ilk 11’de sahaya sürdü. 17 yaşındaki oyuncu son olarak 11 Eylül’de Slovacka ile deplasmanda oynanan Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda ilk 11’de sahaya çıkmıştı. Arda Güler bu sezon Süper Lig ’de ise sadece 3 maçta sonradan oyuna girdi, 6-0’lık Kasımpaşa karşılaşmasında 2 gol attı. Avrupa’da da dün akşamki Larnaka maçına kadar 5 mücadelede ter döktü.





PEDRO İLK İSABETTE GOLÜ BULDU

Larnaca maçında ilk devrede fileleri havalandıran Joao Pedro bu sezon Avrupa kupalarında ilk kez kaleye isabetli bir şut gönderirken, bunda da golü buldu. Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun Süper Lig’de de bir golü bulunuyor.

SÜPER LİG'DE AÇIK ARA

Portekizli teknik direktörün takımı formda performansını Spor Toto Süper Lig 'de de devam ettirdi. Lig ve Avrupa'da oynadığı maçlarda rotasyona gitmesine rağmen rakiplerine karşı genel olarak üstün bir oyun oynayan sarı-lacivertliler bu süreçte rakip fileleri 25 kez sarstı. Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon en fazla gol atan takım konumunda bulunuyor.

JESUS'LA BİRLİKTE MUHTEŞEM SERİ

Opta'nın verilerine göre; Avrupa kupalarındaki son sekiz maçını (ön elemeler dahil) kaybetmeyen Fenerbahçe (6G 2B), kulüp tarihinde daha uzun bir yenilmezlik serisini sadece Aralık 2006-Kasım 2007 arasındaki dokuz maçlık dönemde yaşadı. AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupası gruplarında dördüncü maçların ardından tur atlamayı garantiledi.

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