Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u Enner Valencia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe , 29 puanla liderliğini sürdürdü. Ligde 8 maçtır kaybetmeyen, 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Kanarya'da teknik patron Jorge Jesus, 90 dakikanın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Oyuncularını tebrik eden ve taktiksel disiplinlerinin çok kuvvetli olduğunun altını çizen Jesus, takıma özgüven aşıladığı için taraftarlara da teşekkür etti.

'Zor ama hak edilmiş bir galibiyetti'

Sivasspor'un çok faul yaptığına değinen Portekizli futbol adamı, "Zor ama hak edilmiş bir galibiyetti. Rakibimiz özellikle ilk yarıda oyunun ritmini durdurmak için çok faul yaptı ama bu bizim alışık olduğumuz bir şey." dedi.

'Rakibin kim olduğuna bakmıyoruz'

Kendileri için en önemli olan şeyin 3 puan olduğunu vurgulayan Jesus, "Çok fazla maç var, hiçbir şey kazanmadık. Ligde oynayacağımız her maç, lider olduğumuz için bir final maçı. Rakibin kim olduğuna bakmıyoruz. Sivasspor ya da Beşiktaş , Galatasaray , Trabzonspor, Adana Demirspor... Biz sadece 3 puana bakıyoruz." şeklinde konuştu.