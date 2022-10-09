Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe ’de önemli bir konu göze çarpıyor. Son yıllarda forvet konusunda artık kronik bir sıkıntısı olan sarı-lacivertliler bu sezon ise tam tersi bir tablo oluşturdu.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde takımın forvetleri hem forma rekabetine giriyor hem de performans olarak verim sağlıyor. Michy Batshuayi, Joao Pedro, Enner Valencia ve Joshua King öne çıkan isimler olurken kadroda ayrıca Serdar Dursun da bulunuyor.

Diego Rossi de hücumda adeta bir joker gibi görev yapıyor. Kadroda sık sık rotasyona giden Jorge Jesus, tüm hücum oyuncularını hazır tutuyor. Forma rekabeti başarıyı beraberinde getiriyor. 13 resmi maçta 8 gol atan Valencia en skorer futbolcu olarak başı çekiyor. Ekvadorlu yıldız aynı zamanda Süper Lig’de 7 golle gol krallığı listesinde ilk sırada yer alıyor.

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Batshuayi, Avrupa Ligi’nde Dinamo Kiev ve Larnaca’ya attığı gollerle öne çıkıyor. Joshua King resmi maçlardaki 3 golü ve henüz hazır olmayaan Joao Pedro da 1 golüyle arkadan geliyor.

Serdar Dursun’un da genelde Türkiye Kupası ve bazı lig maçlarında rotasyonda yer alması bekleniyor. Jesus’un jokeri Rossi ise daha çok asistleriyle dikkat çekiyor. Uruguaylı yıldız 7 Avrupa Ligi maçında 4 asist yaptı. Rossi toplamda ise 16 resmi maçta 1 gol 7 asistle oynadı.

İç saha serisi

Sarı-lacivertliler bu sezon Kadıköy’de başarılı sonuçlar alıyor. Bu akşam evinde Karagümrük’ü ağırlayacak Fenerbahçe ligde tam 11 maçtır sahasında kaybetmiyor. Fenerbahçe son olarak 5 Şubat 2022’de Başakşehir’e 1-0 kaybetmişti. Bu sezon da iç sahada 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Jorge Jesus’un ekibi rakip filelere de 14 gol bıraktı.

Rakip Andrea Pirlo

Kadıköy’de bu akşam Karagümrük’ü ağırlayacak Fenerbahçe’de yedek kulübeleri de dikkat çekiyor. Karagümrük’ü çalıştıran dünyaca ünlü isim Andrea Pirlo, sarı-lacivertlilerin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus’a rakip olacak. İki ünlü teknik direktörün mücadelesi merak ediliyor. Pirlo bu sezon Karagümrük’ün başında 7 resmi maçta 1 galibiyet 3 beraberlik 3 yenilgi aldı. Jorge Jesus ise Fenerbahçe ile 16 resmi maçta 9 galibiyet 5 beraberlik 2 yenilgi yaşadı.

Tanıdık yüzler var

Fenerbahçe-Karagümrük maçında eski dostlar rakip oluyor. Fenerbahçe’nin eski yıldızları Caner Erkin, Steven Caulker, Burak Kapacak ve Colin Kazım Kadıköy’e çıkacak. Sezon başında Karagümrük’ten sarı-lacivertlilere transfer olan Emre Mor da forma giymesi halinde eski takımına karşı mücadele edecek. (Skorer)

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