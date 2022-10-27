Fenerbahçe’de Jorge Jesus’tan Rennes maçı planı

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Fransız ekibi Rennes ile liderlik mücadelesi veriyor. İki takım da 10’ar puanla ilk sırayı bırakmamak isterken Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un planı hazır.

Fener 94. zafer için sahada

Sarı-Lacivertliler, bu akşam Rennes karşısında ülkemizi 251. kez Avrupa arenasında temsil edecek. Fenerbahçe, oynadığı 250 karşılaşmada 93 kez galibiyete ulaşırken, 54 maçta berabere kaldı. Kanarya, 103 mücadelede ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Temsilcimiz bu müsabakalarda rakip fileleri 320 defa havalandırırken, kalesinde ise 362 gol gördü. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ise 40 galibiyet, 22 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.

Novak Simovic ilk kez yönetecek

UEFA, Fenerbahçe ile Rennes arasında oynanacak maçın hakemi olarak Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simovic'e görevlendirdi. Yardımcılıklarını ise vatandaşları Nikola Djorovic ve Milos Simovic yapacak. Novak Simovic daha önce Fenerbahçe'nin hiçbir maçında düdük çalmadı. 40 yaşındaki hakem bir kez A Milli Takımımız'ın, bir kez Ümit Milliler'in ve bir kez de Konyaspor 'un maçında görev yaptı. Temsilcilerimiz hepsini kazandı.

Novak Simovic, A Milli Takımımızın 7 Haziran 2022'de UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı deplasmanda 6-0 mağlup ettiği maçta orta hakem olarak görev yapmıştı.

Dinamo Kiev'in son şansı

Avrupa Ligi B Grubu'nun diğer maçında AEK Larnaka, Dinamo Kiev 'i ağırlayacak. Gruba ilk torbadan giren Kiev'in 4 maç sonunda puanı bulunmuyor. Ukrayna ekibinin artık tek hedefi, 3. sırayı alarak Konferans Ligi'ne geçiş yapmak. Bunun için Lucescu ve öğrencilerinin bu akşam Kıbrıs Rum Kesimi deplasmanında kazanması şart. Bunu başarırlarsa, 3.'lük şanslarını son hafta maçlarına taşımış olacaklar. Mücadele 19.45'te başlayacak.

‘Final değil liderlik maçı’

Jorge Jesus, bugün karşılaşacakları Rennes’in gruptaki en zor rakipleri olduğunu söyledi. Portekizli hoca, “Bu maç final değil, sadece lideri belirleyecek. Ben sadece geçek finallere, final gözüyle bakarım. Rennes’i yenip grubu 1. bitirmek istiyoruz” dedi.

Rennes ile oynanacak kritik maç öncesi Jorge Jesus ve İrfan Can Kahveci, basın mensuplarının karşısına çıktı. Jesus, Fransız ekibinin kalitesine vurgu yaptı. Tecrübeli teknik adam, “Gruptaki en güçlü rakiple karşılaşacağız. Geçen seneyi 4. sırada tamamladılar. Şu anda da liglerinde o konumdalar. PSG’den sonra en çok gol atan takım Rennes. Bu tarz turnuvalarda tecrübeleri de var. En iyi şartlarımızda olup, kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Gruptan lider çıkacak kalitemiz var” ifadelerini kullandı.

‘Asıl hedefimizi gerçekleştirdik’

Portekizli hoca, Avrupa Ligi’nde asıl hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirterek, “Bunu gerçekleştirmeyi başardık. Rennes maçı sadece kimin 1., kimin 2. olacağını gösterecek. Final olarak bakmıyoruz ama grubu 1. sırada bitirmek istiyoruz. Daha az güçlü takımlarla eşleşmeniz garanti oluyor. 2. olursanız, Şampiyonlar Ligi’nden gelecek takımlarla eşleşiyorsunuz. Ben gerçek final maçlarına final gözüyle bakarım. Avrupa’da final oynarsak, ona final gözüyle bakarım” yorumunu yaptı.

‘Mert&Luan oynamayacak’

64 yaşındaki çalıştırıcı, sakatların son durumuyla ilgili de bilgi verdi. Jorge Jesus, “Mert Hakan ve Luan’ın durumu King’e göre daha ciddi. Sakatlıkları daha zor. O yüzden önümüzdeki maçlarda bizimle olmayacaklar” dedi. Başarılı teknik adam, sözlerini şöyle noktaladı: “Kadıköy’de harika bir atmosfer olacak. Rakip kim olursa olsun bizim düşüncemiz hep aynı. Fikrimiz var ve maçı nerede oynarsak oynayalım, fikirlerimizi sahaya yansıtmaya çalışıyoruz.”

Basın mensubu İrfan Can’dan Jesus’a soru

İrfan Can Kahveci, son dönemde yakaladıkları kazanma alışkanlığını devam ettirmek istediklerini söyledi. Başarılı oyuncu, “Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Çünkü lider olan, son 16’ya kalıyor. Bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz” dedi. Milli futbolcu, Jesus’a övgüler yağdırarak, “Hocamız, büyük bir hoca olduğunu kanıtladı. Zaten öyle bir hocaydı. Ayrıca inanılmaz iyi bir insan. Onun için her şeyimizi vermek istiyoruz. Hocamız benden nasıl faydalanacağını iyi biliyor. Önceki sezonlarda az gol atmıştım, bu sezon inşallah daha çok atarım” diye konuştu.

İrfan Can Kahveci, Jorge Jesus’un basın toplantısı başlayınca gazetecilerin arasına oturdu. Mikrofonu isteyen yıldız oyuncu, kendisini FB TV muhabiri olarak tanıtıp, “Hocamız yarın rotasyon düşünüyor mu?” sorusunu yöneltti. Bu soruya gülen Jesus, “Bu, oyuncuların bana ne kadar açık olduğunun göstergesi. Önceden planlanmadı. İrfan soruyu sorarken, cevabını iyi biliyor. İdmanlarda kimle oynayacağımız az çok belli. Yine rotasyon olacak” yanıtını verdi.

’Ortada bir maç olacak’

Rennes’in hocası Bruno Genesio, sakatlığını atlatan Doku’nun takıma döndüğünü söyledi. Genesio, maçla ilgili olarak ise, “Fenerbahçe de bizim gibi iyi ve dinamik bir hava yakaladı. Ortada bir maç olacak. İyi olan kazansın” ifadelerini kullandı.

Rennes’in teknik patronu Bruno Genesio, İstanbul yolculuğundan önce takımının idman tesislerinde basın mensuplarının karşısına çıktı. Kadrodaki oyuncuların durumuyla ilgili konuşan Genesio, “Sevindirici haber, Jeremy Dokunun takımla çalışması. Santamaria ve Omari ise hala sakat. Xeka ise Avrupa kadrosunda yer almıyor” dedi.

‘Atmosfer sıra dışı olacak’

Genesio, “Şu ana kadar iyi takımlara karşı deplasmanda iyi performanslar sergiledik. Oyuncularımdan, Fenerbahçe önünde yine kendi oyunumuzu oynamalarını bekliyorum. Tüm Avrupa maçları heyecan verici oluyor. Ancak Fenerbahçe maçı ekstra heyecanlı olacak. Hem iki takım da grup liderliğini istiyor hem de sıra dışı atmosfere sahip bir statta oynayacağız. 2017’de Lyon ile Beşiktaş ’a karşı oynadığımız çeyrek final maçında ortam adeta kaynıyordu. Atmosfer sıcaktı ancak taraftarlar ayın zamanda saygılıydı. Onları elediğimiz için benim adıma güzel bir anıydı” ifadelerini kullandı.

‘3-0’a daha yakındık’

Fransız hoca, 2-2 biten ilk maça değinerek, “İyi bir karşılaşma olmuştu. Açıkçası 3-0 yapmaya, 2-2’den daha yakındık. Yine büyük bir çarpışma olacak” dedi. Bruno Genesio, Fenerbahçe’nin 10 maçtır yenilmemesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi: “İyi sonuçlar aldığınızda, öz güven de yükselir. Kendi liglerinde liderliğe yükseldiler. Aynı bizim gibi pozitif ve dinamik bir havaya sahipler. Ortada bir maç olacak. Umarım güzel bir maç izletiriz. Bunun için oynuyoruz. İyi olan kazansın.”

11’e geri dönüyorlar

Fenerbahçe’de her maçta olduğu gibi kadro yeniden değişiyor. Jorge Jesus, Başakşehir ve Rennes maçlarının planlamasını birlikte yapmıştı. Sarı-Lacivertliler, ilk sınavını Başakşehir karşısında başarıyla verdi, kazanıp ligde lider oldu. Jorge Jesus, bu mücadele sonrası gözünü Rennes mücadelesine çevirdi. Fenerbahçe yine bir liderlik maçına çıkacak.

Portekizli teknik adam, rakibin hızlı hücumcuları nedeniyle Ferdi’yi kenara çekip yerine Bright Osayi-Samuel’i monte etmeye hazırlanıyor. Sol kanatta Alioski, Lincoln’ün yerini alabilir. Orta sahada son Başakşehir maçında sakatlanan İsmail Yüksek’in yerine Willian Arao görev yaparak 5 maç sonra 11’e dönecek. Hücum hattında ise son haftaların golcüsü Diego Rossi’nin kulübeden çıkarak 11’de olması bekleniyor. Jesus’un ayrıca bazı taktik antrenmanlarda Emre Mor’u as takımda denediği öğrenildi.