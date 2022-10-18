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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan oyuncularına fırça!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus karşılaşmanın ardından kulübede bekleyen oyuncularını fırçaladı.

18 Ekim 2022, Salı 08:05 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan oyuncularına fırça!

Süper Lig 'in 10. haftasında Fenerbahçe , deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek yoluna devam etti.

Müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte saha içine girip oyuncularını tebrik eden Jorge Jesus, daha sonra takımını deplasman tribünündeki taraftarlara götürmek istedi.

Saha içindeki oyuncular deplasman tribününe doğru yönelirken sarı lacivertli bazı oyuncular kulübede kaldı.

Bu sırada sinirli bir şekilde kulübeye doğru giden Portekizli teknik adam taraftarları selamlamak için kulübeden çıkmayan oyuncularını sert bir şekilde uyardı. 

O anlar tribündeki seyirciler tarafından paylaşılırken sarı lacivertli taraftarlardan beğeni aldı.

(Hürriyet)

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