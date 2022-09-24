Jorge Jesus ve ekibi bir yandan derbinin planlamalarına başlarken, bir yandan da ülkelerine giden futbolcuları mercek altına aldı. Milli maça çıkan tüm Fenerbahçeli futbolcular yakından takip ediliyor, istatistikleri ve verileri toplanıyor. Ayrıca Jesus’un yardımcıları, sık sık futbolcularla konuşarak durumları hakkında bilgi alıp, maçlar için başarı dileklerinde bulunuyor. Milli oyuncuların tamamının dönmesi perşembe gününü bulabilir.

Joshua King endişesi

Fenerbahçe kariyerine iyi bir başlangıç yapan Norveçli oyuncu, ağrıları nedeniyle son Alanya maçında oynamamıştı. Buna rağmen ülkesinden davet alan Joshua King, Milli takım kampına katıldı. Burada yapılan kontrollerinden sonra ise Samandıra’ya geri döndü. Norveç’in hocası Solbakken, “King’in uyluğunda problem var. Bu nedenle bizle olamayacak” dedi. Fenerbahçe’nin sağlık heyeti, yıldız futbolcuyu derbiye yetiştirmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe sahaya indi

Sarı-Lacivertliler’de 5-0’lık Alanyaspor galibiyeti sonrası verilen 4 günlük izin sona erdi. Fenerbahçe, Milli aranın ardından Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile başladı. İdmanda, Milli görev için ülkelerine giden 14 futbolcu yer almadı. Jesus, U19 takımından futbolcuları çalışmaya dahil etti. Fenerbahçe’de derbinin provaları, bugün yapılacak antrenman ile devam edecek.