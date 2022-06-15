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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan mesaj: Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız

Bu sezon çalışmaları için sahaya inen Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus kolları sıvadı. Ligde şampiyonluğu hedefleyen tecrübeli teknik adam Samandıra'da futbolcularıyla ilk toplantısında önemli mesajlar verdi.

15 Haziran 2022, Çarşamba 16:45 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan mesaj: Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız

Bu sezon çalışmaları için sahaya inen Fenerbahçe 'de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus kolları sıvadı. Ligde şampiyonluğu hedefleyen tecrübeli teknik adam Samandıra'da futbolcularıyla ilk toplantısında önemli mesajlar verdi.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus antrenman öncesi takımı ile bir toplantı yaptı ve “ Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir” ifadelerini kullandı.

“İlk zamanlar birbirimizi tanıma dönemi. Adaptasyon dönemi. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız” diyerek oyuncularını motive eden Jorge Jesus, Hem fiziksel hem mental güçlü bir takım kurmayı hedeflediklerini söyledi.


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