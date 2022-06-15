Bu sezon çalışmaları için sahaya inen Fenerbahçe 'de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus kolları sıvadı. Ligde şampiyonluğu hedefleyen tecrübeli teknik adam Samandıra'da futbolcularıyla ilk toplantısında önemli mesajlar verdi.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus antrenman öncesi takımı ile bir toplantı yaptı ve “ Kazanmak, her gün şampiyon olmak için çalıştığını bilmektir” ifadelerini kullandı.

“İlk zamanlar birbirimizi tanıma dönemi. Adaptasyon dönemi. Zamanla birbirimizi daha iyi tanıyacağız” diyerek oyuncularını motive eden Jorge Jesus, Hem fiziksel hem mental güçlü bir takım kurmayı hedeflediklerini söyledi.





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