Sezon başında forma numaraları duyurulduğunda, Fenerbahçeli taraftarlar fazlasıyla heyecanlandı.





10 NUMARA TARAFTARI HEYECANLANDIRMIŞTI

Alex De Souza, Tuncay Şanlı, Diego Ribas, Robin van Persie, Mesut Özil gibi kulüp efsanelerinin ve dünyaca ünlü yıldızların terlettiği Çubuklu 10 numaranın yeni sahibi Arda Güler olmuştu. Bu heyecanın belki de bir nedeni de 10 numaralı formanın verilmesinin, Arda’nın daha fazla süre alacağına işaret etmesiydi. Ancak öyle olmadı.

JESUS'UN GÖZÜNE GİREMEDİ

17 yaşındaki yetenek, fırsat bulduğu her dakikayı en iyi şekilde değerlendirse de Jorge Jesus’un gözüne bir türlü giremedi. Ligde Gaziantep maçı öncesi sadece 35 dakika sahada kalsa da 2 gol atan, Avrupa Ligi’nde 147 dakikaya 1 gol, 1 asist sığdıran Arda Güler buna rağmen beklediği şansı bulamadı. Jorge Jesus, Gaziantep maçında bile taraftarın beklediği hamleyi sona bıraktı.

KUSURSUZ OYUN

Rakip 10 kişi, Fenerbahçe hücum yapmak istiyor ancak organize olamıyor, skor 1-1... Portekizli teknik adam, 10 numarasını dakikalar 83’ü gösterirken sahaya sürdü. O andan itibaren her şey değişti. Arda, uzatmalarla birlikte 17 dakika sahada kaldı. Bu kısa zaman diliminde sorumluluk üstlenmekten çekinmedi, her topu ayağına isteyerek atakları maestro gibi organize etti.b





BÜYÜK FARK YARATTI

33 kez topla buluştu, yüzde 92.6 pas isabetiyle oynadı. Genç yetenek, 1 şut pası verdi, 1 etkili şutunu kaleci Günay son anda çeldi. Son haftalarda organize atakla gol bulmakta fazlasıyla zorlanan Fenerbahçe’de, Arda Güler bu anlamda büyük fark yarattı, çok daha fazla süre alması gerektiğini kanıtladı.

JESUS'TAN TEPKİ ÇEKEN ARDA SÖZLERİ

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, hem gazeteciler hem de milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Jorge Jesus’un Arda Güler için sarf edeceği sözleri merakla bekliyordu. Portekizli teknik adam, genç öğrencisinin performansına özel bir parantez açtı ancak tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Tecrübeli hoca, “Arda Güler, 1 kişi fazla oynamamız etkisiyle iyi oynadı” dedi. Jesus, “Onun pas kalitesinden faydalanmak istedik. Normalde oynamadığı bir pozisyonda oynattım. Benim için oyuna girenler arasında en iyisi Rossi’ydi. Arda, yavaş yavaş fiziksel olarak daha iyi duruma geliyor. Perşembe günü daha fazla süre alacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.





Fanatik yazarları Serkan Akcan ve Faik Çetiner, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un genç yıldız Arda Güler hakkındaki tavrını değerlendirdi. İşte o çok konuşulacak yorumlar;

SERKAN AKCAN: ARDA'YI FORMATINA UYDURAMIYOR

Fenerbahçe bir pas takımı değil, fizik gücü yükseğe yakın tempo takımı. Jesus’un oyun formatında merkezde topu işleyen yetenekli futbolculardan ziyade ‘işçi arı’ orta sahalar tercih ediliyor. O yüzden Jesus 3 derbide de 3’lü savunmanın önünde Arao ile Crespo’yu birlikte kullandı. Bu aşırı önlem içeren tercih derbi haricinde 4’lü savunmada işe daha çok yarıyor. Çünkü Arao stoper arasına girip savunma derinliğinde top dağıtan role bürünüyor, Crespo daha ofansif oynayabiliyor.

BAŞKA TÜRLÜ PEDRİ, GAVİ NASIL OLUNUR?

Jesus, Gaziantep karşısında 4’lü oynayıp yine Arao ile Crespo’yu kullandı. Sagal atıldıktan sonra yine bu ikiliyi bozmadı. Oysa rakip eksilmiş ve geri yaslanmışken topa hükmetmek için Arda’yı erken oyuna alabilirdi. Almıyor çünkü saf yetenek Arda’yı kendi formatına uyduramıyor. Geri koşu temposunu beğenmiyor, baskı kalitesini yeterli bulmuyor olabilir. Yoksa Arda’yı korumak filan gibi argümanların iş yapmayacağını hepimizden iyi biliyor. Başka türlü Pedri, Gavi nasıl olunur?

FAİK ÇETİNER: FENERBAHÇE 'GÜLER'

Geldiği günden beri Jesus ile ilgili net ve kesin yorumlar yapmamaya dikkat ettim. Sebebi, hoca hakkında kafamdaki soru işaretleri. Fenerbahçe hem lige fırtına gibi girdi hem de Avrupa arenasında başarılı oldu. Ancak unutmamak lazım ki Fenerbahçe’yi kurtaran hep son dakikalara sıkışan goller oldu. Ümraniye, Başakşehir, Karagümrük ve Rennes maçları örneklerden bazıları.

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'HOCA ADALETLİ DAVRANMIYOR'

Geçtiğimiz dönemde Jesus alkışlanıyor, rotasyonu başarılı bulunuyordu. Ben ise her şeye rağmen Portekizli hocanın adaletli davranmadığını düşünüyordum. Jesus bugüne kadar geçen yılın en başarılı ikilisi Crespo ve Zajc’ı hiçbir maçta yan yana oynatmadı. Rennes maçında attığı frikik ile Fenerbahçe’yi ipten alan Zajc’ı ertesi hafta oynatmadı.

BUGÜN BAŞKAN ALİ ŞEN VEYA AZİZ YILDIRIM OLSAYDI YANMIŞTI JESUS

Örnekler çok ama biz gelelim Arda Güler’e... Türk futbolu son yıllarda özlediği bir yıldızına kavuşmuş, Avrupa’nın büyük kulüpleri Arda’yı yakın takibe almış ama Jesus’un gözüne girememiş.

Bugün Fenerbahçe’nin başkanı Ali Şen veya Aziz Yıldırım olsaydı, yanmıştı Jesus. Hem fırçayı yer hem de Arda Güler’i banko oynatırdı. Ben Arda Güler’in banko oynaması gerektiğini düşünüyorum. Oynarsa, Arda değil, Fenerbahçe güler.

ARDA GÜLER BU SEZON NE YAPTI?

Maç Dakika Gol Asist

Süper Lig 6 42 2 -

Avrupa Kupası 8 272 1 1

TOPLAM 14 314 3 1



