Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör $1, yönetime transfer raporunu sundu. Sarı-Lacivertliler, transfer çalışmalarına hız vermişken tüm kulvarlardaki iddiasını da korumak istiyor.

RİZE PROVALARI DEVAM EDİYOR

Bu sezon Türkiye Kupası’na da önem veren Fenerbahçe, yarın Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-Lacivertliler, dünkü antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Ardından bireysel idmanlarla antrenman sona erdi.

Jesus, oyunculara kısa bir konuşma yaparak, “Rakip alt ligden olabilir ama iyi oyuncuları var ve ekstra motivasyonla oynayacaklar. 90 dakika boyunca ciddiyeti bırakmamalıyız” dedi.





RİZE'YE KARŞI FARKLI KADRO

Jorge Jesus, yarın Türkiye Kupası’ndaki Rizespor maçına rotasyonlu bir kadroyla çıkmaya hazırlanıyor. Arda Güler’in 11’e dönmesi bekleniyor. Ayrıca İsmail Yüksek, Samuel ve King de formaya yakın görünüyor.

Fenerbahçe’de Jorge Jesus, sezonun Dünya Kupası’na kadar olan bölümünde her maç yaptığı rotasyonlarla gündeme gelmişti. Ancak sonraki bölümde işler değişmişti. Portekizli hoca, 11’i fazla değiştirmeden yola devam etmeye çalıştı. Galatasaray derbisindeki futbol ve alınan kötü sonucun ardından Gaziantep karşısında kadroyu değiştiren Jesus, yine rotasyona hazırlanıyor. 68 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Rizespor ile oynanacak mücadelede ilk 11’de rotasyon yapmayı planlıyor. Taraftarın her maç sahada görmek istediği Arda Güler’in, 3 Kasım’da Avrupa Ligi’nde Dinamo Kiev ile oynanan mücadeleden sonra ilk kez 11’de sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Samet’le devam

Savunmada da değişim olabilir. Özellikle 4 aydır forma giyemeyen Luan Peres’in bugünkü maçta 11’de olmasa bile süre alması bekleniyor. Sağ bekte Samuel, orta sahada İsmail Yüksek, hücum hattında ise Joshua King’in takıma dönme ihtimali yüksek görünüyor. Jesus, uyum sürecinde olan yeni transfer Samet Akaydın’ı, Rizespor mücadelesinde de oynatmayı planlıyor.





EN ÇOK PENALTI EN ÇOK KIRMIZI

Süper Lig’de hafta sonunda oynanan maçlarla birlikte ligin ilk yarısı tamamladı. Oynanan 18 maçın sonunda Fenerbahçe, 5 kırmızı kartla bu alanda lider oldu. Jorge Jesus’un öğrencilerine ayrıca 38 kez de sarı kart gösterildi.

Sarı-Lacivertliler’in ligde zirvede olduğu bir diğer konu ise penaltılar. Toplamda 9 defa beyaz noktaya giden Fenerbahçe’de bunların 8’i gole çevrildi. Penaltı kaçıran tek isim Joao Pedro oldu.





YÖNETİME ÖNCELİĞİNİ BİLDİRDİ: SOL BEK İSTİYORUM!

Portekizli teknik adamın, her bölgede alternatifli bir kadrosu olduğunu belirtip, “Sol ayaklı tek sol bekim var. Bu nedenle önce oraya takviye yapmalıyız” raporunu sunduğu öğrenildi. Yönetim, bu bölge için çalışmalarını hızlandırdı. Kontenjan dolu olduğu için öncelik 21 yaş altı oyuncular. Parma’lı Oosterwolde, 1 numaralı hedef. Flamengo’lu Ramon da bir süredir gündemdeydi. Listeye giren son isim Santos’lu Pires oldu. Ayrıca menajerler de sürekli öneride bulunuyor.

Fenerbahçe, ara transfer dönemine Samet Akaydın’a imza attırarak başladı. Gözler yeni yapılacak takviyelere çevrildi. Son dönemde Haji Wright ismi sıkça dillendiriliyor. Ancak Jorge Jesus’un önceliğinin farklı olduğu öne sürüldü. Portekizli hocanın transfer konusunda yönetimle yaptığı görüşmede, “Kadroda her bölgede alternatiflerimiz var. Bazı pozisyonlarda 3-4 oyuncuya sahibiz. Ancak savunmanın solunda, sol ayaklı tek futbolcu var. Önceliği bu bölgeye verip, oraya takviye yapmalıyız” dediği öğrenildi. Şu anda yabancı kontenjanı dolu. 21 yaş altı oyuncular için ekstra 3 yabancı kontenjanı bulunuyor.

Oosterwolde ısrarı

Sarı-Lacivertliler, Parma’lı Jayden Oosterwolde’yi çok istiyor. Hollandalı sol bekin kiralanması için Parma’yla temas kuruldu. İtalyan ekibi, 11’in önemli isimlerinden biri olan Oosterwolde’yi göndermeye sıcak bakmıyor. Ancak 21 yaşındaki yıldızın da Fenerbahçe konusunda istekli olması, yönetimin elini güçlendiriyor. Sarı-Lacivertliler, Hollandalı futbolcu için bastırırken, alternatifler için de çalışmalar devam ediyor.

Ramon’da Pereira bekleniyor

Jorge Jesus’un Flamengo’dan eski öğrencisi olan Ramon, adaylardan biri. Bizzat Jesus’un, eski kulübünün yöneticileriyle 21 yaşındaki sol bek için temas kurduğu kaydedildi. Ancak takımın teknik patronu Vitor Pereira, geride kalan sezonu Bragantino’da kiralık olarak geçiren oyuncusuyla ilgili henüz kararını vermedi. Portekizli hoca, Ramon’un yeniden kiralanmasına yeşil ışık yakarsa, Fenerbahçe bu transferi hızlı bir şekilde bitirebilir.

Pires çıkış yaptı

Gündeme gelen son sol bek ise Lucas Pires. 21 yaşındaki oyuncu Santos forması giyiyor. Özellikle geçen sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Pires, 51 resmi maça çıkıp 5 asist yaptı. Siyah-Beyazlılar’ın genç yeteneği kiralama konusuna sıcak bakmadığı kaydedildi. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon Euro olan Lucas Pires için Fenerbahçe, satın alma teklifi yapabilir. 21 yaşında olan ve son dönemde ciddi bir çıkış yakalayan Sambacı, geleceğe yatırım olarak da görülüyor. Bu isimlerin dışında, yönetime menajerlik şirketleri tarafından da birçok isim önerildiği, bunların bazılarının değerlendirmeye alındığı öğrenildi. Fenerbahçe eğer yabancı kontenjanında en az 2 kişilik yer açabilirse, 21 yaş üstü sol beklere yönelme şansı da doğacak ve aday sayısı artacak.