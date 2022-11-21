Geçtiğimiz yaz başında Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus, Süper Lig devi Fenerbahçe ’nin başına geçmiş ve sarı-lacivertli ekiple sadece 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yaşanan son gelişmeler sarı-lacivertli ekip cephesinde korku yarattı. İşte detaylar...





Avrupa'dan lider çıktı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda Rennes, AEK Larnaca ve Dinamo Kiev ile aynı grupta yer alan Fenerbahçe, 4 galibiyet, 2 beraberlik ile grubunu tamamladı. Grup aşamasında bileği bükülmeyen sarı-lacivertli ekip 14 puan toplama başarısı gösterdi. Fenerbahçe bu süreçte 13 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

29 puanla Süper Lig'in zirvesinde

Süper Lig'de müthiş bir performans gösteren ve şu anda lider olan Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde oynadığı 13 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi alarak 29 puan topladı.

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Fenerbahçe yeni kontrat yapmak istiyor fakat...

Fenerbahçe'de yönetim, sezonun ilk bölümündeki başarılı performans sonrası bir an önce yeni kontrat yapmak için kolları sıvadı. Ancak son dönemde özellikle Brezilya basınında çıkan haberler can sıkıyor. Jesus’un, Dünya Kupası sonrası görevini bırakacak olan Tite’nin yerine Sambacılar’ın başına geçebileceği iddiası vardı. Ardından Portekiz Milli Takımı için de Jesus’un adı geçmeye başladı.

Flamengo, Jesus için harekete geçti

Son dönemde ise Flamengo’nun tecrübeli teknik adamı yeniden göreve getirmek için harekete geçtiği iddia edilmeye başladı. Buna göre, bu sezon Flamengo ile Copa Libertadores ve Brezilya Kupası’nı kazanan Dorival Junior’ın Brezilya Milli Takımı’nın yeni hocası olacağı kaydedildi.

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Görülmemiş bütçe

Kırmızı-Siyahlılar’ın da Junior’ın yerini Jorge Jesus ile doldurmak için ekonomik anlamda tüm imkanları seferber ettiği öne sürüldü. Flamengo’nun, Jesus ve ekibine dolgun bir maaş teklif etmenin yanı sıra Güney Amerika futbolunda görülmemiş bir transfer bütçesi sunacağı kaydedildi.

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Başkan Koç umutlu

Ali Koç ise şu anda tatilde olan Jorge Jesus’un İstanbul’a dönmesinin ardından kendisiyle hemen masaya oturmaya hazırlanıyor. Başkan Koç, Fenerbahçe’de ve İstanbul’da son derece mutlu olduğu bilinen Portekizli teknik adamın sözleşme uzatma teklifine olumlu yaklaşacağını umuyor.

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