Fenerbahçe 'nin başına adeta talih kuşu gibi gelen, geldiği günden itibaren bambaşka bir takım görüntüsünü hem taraftarlara hem camiaya hem de tüm spor kamuoyuna gösteren Jorge Jesus'un takıma yaptığı katkılar konuşulmaya devam ediyor. Oyuncu tercihleri, oyun planı, disiplini, taktik anlayışı, hiçbir zaman tamamı tahmin edilemeyen 11'leriyle adından oldukça söz ettiren Jesus, hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi üst sıralara taşıdı.

FARK YARATIYOR

Türkiye’ye geleli henüz birkaç ay olmasına karşın ‘tabu’ niteliğindeki birçok geleneği cesurca yerle bir eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, oyuncu değişiklikleriyle de fark yaratıyor. “Benim için ideal 11 yok, müsait 11 var.

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Kimi oynatmam gerekiyorsa onu oynatıyorum” diyerek, kadrosundaki oyuncuların tamamından faydalanan Portekizli, Süper Lig’de 5 oyuncu değişikliği hakkını tüm maçlarda kullanan tek çalıştırıcı. Jesus aynı zamanda sonradan oyuna soktuğu futbolculardan en çok skor katkısı alan teknik direktör.

ROSSİ VE ARDA GÜLER 2’ŞER GOL ATTI

Hürriyet'te yer alan haberde; Jorge Jesus geride kalan 15 maçta toplam 75 oyuncu değişikliği yaparken, sonradan giren isimler 10 gol, 7 asist üreterek toplam 17 gole etki etti. Başka bir deyişle; sonradan giren futbolcular, toplam 40 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe’nin gollerinin yüzde 42.5’ine katkı yaptı.

Sarı lacivertlilerde sonradan oyuna dahil olup skor üreten isimler şunlar: Rossi (2 gol, 1 asist), Arda (2 gol), Valencia (1 gol, 1 asist), Serdar Dursun (1 gol, 1 asist), İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Berisha, Alioski (1’er gol); Arao, Zajc, Crespo, Lincoln (1’er asist).

ATAN VE FARİOLİ 11’ER GOL KATKISI ALDI

Jesus’un ardından en fazla oyuncu değişikliği yapan ikinci teknik adam Recep Uçar. Ümraniyespor’un çalıştırıcısı, 15 maçta 74 ismi sonradan oyuna sokarken, sadece 1 karşılaşmada tüm haklarını kullanmadı.

Sonradan oyuna giren futbolculardan en fazla skor katkısı alan hocalar sıralamasında ise Jesus’u Çağdaş Atan ve Francesco Farioli takip ediyor. Kayserispor’u çalıştıran Atan’ın sonradan oyuna aldığı 73 futbolcu 6 gol, 5 asist üretti. Alanyaspor’un başında 16 maça çıkan Farioli ise, sonradan oyuna soktuğu 78 futbolcudan 5 gol, 6 asistlik katkı aldı.

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G.SARAY VE TRABZON 7’ŞER GOL ÜRETTİ

Fenerbahçe’nin dışındaki şampiyon adaylarından Okan Buruk’lu Galatasaray 15 maçta 73 oyuncu değişikliği yaparken, sonradan girenler 5 gol attı, 2 asist yaptı. Abdullah Avcı’lı Trabzonspor 15 karşılaşmada 70 değişiklik yaptı ve tıpkı sarı kırmızılılar gibi onlar da 5 gol, 2 asistlik katkı aldı.

Beşiktaş ’ta henüz 4 Süper Lig maçına çıkan Şenol Güneş’in sonradan şans verdiği 18 oyuncunun skora katkısı 2 asistte kaldı. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da 15 maçta 72 değişikliğe imza atarken, bu oyuncular 6 gol, 4 asistle toplam 10 gole etki etti.

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