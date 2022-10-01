Jorge Jesus, derbilerde siftah peşinde... Yaptığı açıklamalarda ilk hedeflerinin Süper Lig şampiyonluğu olduğuna dikkat çeken Portekizli teknik adam, ilk kez takımının başında çıkacağı bir derbide sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Beşiktaş maçına uzun süre ülke milli takımlarına giden 14 oyuncusundan yoksun bir kadroyu hazırlamak zorunda kalan tecrübeli çalıştırıcı, geç gelen oyuncularını da kısa bir süre zarfından dev maça hazırlamaya çalıştı. Sezon başından bu yana uyguladığı rotasyonu, derbide hayata geçirmek, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılıp, hedefe adım adım yürümek istiyor.

Hazırlıklar devam ediyor

Kanarya'da derbi hazırlıkları Can Bartu Tesisleri'nde devam etti. Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Luan Peres ile Joshua King günü tedaviyle geçirdi.

Derbide kartlar uçuşuyor...

Derbi öncesinde dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son 26 karşılaşmada Kanarya'nın formasını giyen isimler tam 85 kez kart gördü. Bu süre içerisinde Sarı-Lacivertli futbolcular 79 sarı kart alırken, 6 kez de kırmızı kart gördüler.

Arda Güler'den iyi haber

Ümit Milli Takımı'nda geçirdiği bağırsak enfeksiyonu sonrası Gürcistan ile oynanan maçtan önce kadrodan çıkarılan Arda Güler, sağlığına kavuştu. Beşiktaş derbisi öncesi dün takımla birlikte çalışmalara başlayan genç oyuncunun derbi kadrosunda yer alması beklenmiyor.