Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan maça Michy Batshuayi’nin Türkiye kariyerinde gördüğü ilk kırmızı kart damga vurdu. Özellikle Jorge Jesus, öğrencisine fazlasıyla kızdı. Belçikalı oyuncu kenara gelirken, hocası eliyle kafasını işaret edip adeta, “Aklını kullanmalıydın” mesajı gönderdi. Mücadelenin ardından Jesus’un ilk işlerinden birinin pozisyonun tekrarını izlemek olduğu belirtildi. Tecrübeli çalıştırıcı, öğrencisinin haksız yere oyundan atıldığını düşündü. Batshuayi’nin yanına giden Jorge Jesus’un, kendisini teselli eden bir konuşma yaptığı belirtildi.

‘Hayal kırıklığına uğrattım’

Batshuayi ise takım arkadaşlarına veryansın ederek, “Pozisyonda bırakın faul yapmayı, rakibe dokunmadım bile. Haksız bir kart gördüm. Sizin de uzun süre 1 kişi eksik oynamanıza neden oldum. Bunun için çok üzgünüm” dediği öğrenildi. Golcü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, “Kardeşlerimi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Kazanmak için verdikleri mücadeleden gurur duyuyorum” yazdı.

Yusuf Dursun

Michy Batshuayi'nin 2016'da Granville'e attığı gol