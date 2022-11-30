Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle adeta bambaşka bir takım olarak görüntü sergileyen Fenerbahçe , hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de oynadığı oyunla ve aldığı puanlarla dikkat çekiyor.

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Jesus'un profesyonelliği ile takıma getirdiği disiplin, genç oyuncularıyla arasındaki bağ, taktik anlayışı ve belirlenemeyen 11'i ile rakiplerin korkulu rüyası olmayı başardı.

Tüm bunlar hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarı getirdi. Sarı lacivertliler, ligin 14. haftasının tamamlanması sonrasında 29 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Fenerbahçe ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde grubu lider olarak tamamlamayı bildi.

TRANSFER HAMLESİ

Süper Lig'de bu sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen sarı lacivertliler, takımı güçlendirmek ve eksik bölgelere takviye yapmak için çalışmalarına başladı. Dünya Kupası arasında da çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un isteği üzerine transferde harekete geçti. Portekizli hoca o ismin transferini isterken, Brezilyalı savunmacıyı bizzat arayarak transferini sordu. İşte tüm detaylar...

ALİ KOÇ: BU SEZON ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Adana'da gençlerle bir araya geldiği konferansta çarpıcı açıklamalar yaptı. Bir gencin, 'Şampiyonluk ne zaman?' sorusuna, "Allah izin verirse inşallah bu yıl bizim şampiyonluğumuz olacak" yanıtını veren Koç, "Hakem performansı ortada. Yabancı hakemi VAR'da yapacaklar ama sahada temkinli federasyon. Bütün takımlar şikâyetçi.

Sarı lacivertli takımın başkanı, genç futbolcu Arda Güler hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Ali Koç "Arda Güler, çok ender gelen futbolculardan. Onu nereye koyarsanız başarılı olacaktır ama daha çok Arda Gülerlere ihtiyacımız var" diye konuştu.





KANARYA'NIN RAKİBİ FALCAO

Kulüpler Birliği Vakfı'nın La Liga ile düzenlediği ve Türkiye'den F.Bahçe, Galatasaray , İspanya'dan da Villarreal ile Rayo Vallecano'nun katıldığı Dostluk Turnuvası bugün başlayacak. İlk maçta Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Radamel Falcao'nun formasını giydiği Rayo Vallecano'yu konuk edecek. 20.00'de başlayacak mücadele S Sport'tan yayınlanacak. Turnuvada cumartesi günü Galatasaray-Rayo Vallecano (Nef) ve F.Bahçe- Villarreal (Ülker), salı günü ise Galatasaray- Villarreal (Nef) karşılaşmaları oynanacak.

SZALAI İÇİN ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ VE BİR MİKTAR PARA

Sarı-Lacivertliler, ocak ayında stoper hattını güçlendirmek istiyor. Ancak bu bölgeye arayış sürerken, savunmanın en önemli ismi Attila Szalai’ye talip çıktı. Yaz döneminde İngiliz ekipleri Aston Villa ve West Ham’ın 24 yaşındaki stopere ilgisi vardı ancak taraflar arasındaki görüşmeler ileri seviyeye ulaşmadı. Szalai için yine İngiltere’den, bu kez Leicester City devreye girdi.





Fenerbahçe, bu sezon Jorge Jesus’un vazgeçilmezi olan tüm maçlarda oynayan Attila Szalai’yi sezon ortasında kaybetmek istemiyor. Ancak Sarı-Lacivertliler’i ikna edecek bir formül olabilir. Leicester ile sözleşmesini uzatmadığı için forma şansı azalan Çağlar Söyüncü, sezon başında Kanarya’nın gündemine gelmişti. Szalai’nin 20 milyon Euro’ya İngiliz ekibine gitmesi karşılığında Çağlar’ın da sezon sonuna kadar Fenerbahçe’ye kiralanması, Sarı-Lacivertliler’in bu transfere ‘evet’ demesini sağlayabilir.





STOPER TAKVİYESİ İSTEDİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; çoğu zaman 3'lü defans kurgusunu tercih eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sık sık rotasyon da yaptığı için stoper takviyesi istedi.

"ALO WILLYAN BEN JESUS HOCAN"

Luan Peres ve Attila Szalai ile sol stoperi tamamlayan Portekizli hoca, sağ stoper için ise 27 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Willyan Rocha'yı bizzat arayarak son durumunu sordu. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncuyu Portekiz Ligi'nden de iyi tanıyor.

Deneyimli stoper, 1 Eylül 2022'de Portimonense'den CSKA Moskova'ya 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. 1.91 boyundaki stoperin güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro. Oyuncunun CSKA Moskova ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.





GUSTAVO HENRIQUE'Yİ DE BİZZAT ARAMIŞTI

Sezon başında Flamengo'dan transfer edilen Gustavo Henrique'yi de Jesus bizzat aramış ve ikna etmişti. 1.97'lik stoperden istediği verimi alan 68 yaşındaki teknik adam, Willyan Rocha konusunda da devreye girdi.

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