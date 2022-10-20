Sezona Jorge Jesus yönetiminde fırtına gibi başlayan Fenerbahçe , yüksek gol oranıyla taraftarını bir hayli memnun etmişti. Sarı lacivertliler bununla beraber Jesus yönetiminde, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe, 3'lü defans oynamayı benimserken, orta sahayı ve forvet hattını bir hayli önemsiyor. Bu bağlamda sarı lacivertliler için en önemli pozisyonlardan biri de 'kanatlar' olmuş durumda.

LİSTEDE SÜRPRİZ BİR İSİM DAHA VAR

Fenerbahçe'de Osayi, Ferdi Kadıoğlu, Alioski, Lincoln değerlendiriliyor. Bununla beraber Jorge Jesus'un listesinde sürpriz bir ismin daha olduğu ortaya çıktı.





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HER GEÇEN GÜN ARTAN PERFORMANS

Hem Avrupa'da hem de Süper Lig 'de adeta ezberleri bozarak ilerleyen Fenerbahçe her geçen gün performansını artırmaya devamn ediyor. Fenerbahçe henüz ligde lider değil. Bundan, zirvedeki Adana Demirspor’dan 1 maç eksik oynamış olmanın da etkisi büyük. Ancak birçok istatistikle, Jorge Jesus’un öğrencileri adeta tozu dumana katmış vaziyette. 9 hafta sonunda 28 gole ulaşan Sarı-Lacivertliler, bu alanda kendi rekorunu kırdı.

AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE DESTANI

Sarı-Lacivertliler, geçen sezon Avrupa’da büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Avrupa Ligi D Grubu’nda Frankfurt ve Olympiakos’un arkasında kalan Fenerbahçe, tarihinde ilk kez bu turnuvada gruptan çıkamamıştı. Yoluna Konferans Ligi’nden devam eden Kanarya, burada da Çek temsilcisi Slavia Prag’a elenmişti.





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OFSAYT TAKTİĞİ

Fenerbahçe’nin ofsayt taktiği, rakip hücum oyuncuları için tam anlamıyla kâbus oldu. Son Ankaragücü maçında Başkent ekibinin 2 golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Ligde geride kalan 9 haftada Sarı- Lacivertliler, rakiplerini toplamda 47 kez ofsayta düşürdü! Bu tuzak, hemen her maçta işe yaradı. Fenerbahçeli oyunculari için ise ligde şu ana kadar sadece 10 kez yan hakemin bayrağı kalktı.

F.BAHÇE'NİN ESKİ GÖZDESİNİ İSTİYOR

Güney Amerika basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, transferde gözünü yeniden Fabricio Bustos'a dikti.

Arjantinli sağ bek, tercih edilmesi halinde sağ ön tarafta da forma giyebiliyor.









TRANSFER NASIL GERÇEKLEŞECEK?

İddiaya göre Bustos, Internacional'den ayrılmak istiyor. Arjantinli yıldız, Brezilya temsilcisiyle bu sezon oldukça istikrarlı bir görüntü çizse de, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

TRANSFER İÇİN BİR HAYLİ HEVESLİ

Internacional yetkilileri, Bustos'u göndermeye sıcak bakmasa da, oyuncu transferde bir hayli hevesli.

Fabricio Bustos, bu sezon Internacional'in en önemli isimlerinden biri oldu.

2 GOL 6 ASİST

Fabricio Bustos, bu sezon toplamda 40 maça çıkarken 2 gol 6 asist üretti. (Aspor)