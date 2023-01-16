Süper Lig'de Gaziantep deplasmanı öncesi teknik direktör Jorge Jesus, ilk 11'inde önemli değişiklikler yaptı. Jesus, Kadıköy'de Galatasaray 'a 3-0 yenildikleri derbinin ardından adeta neşteri vurdu. Portekizli teknik adam, Cim Bom'a karşı işe yaramayan üçlü savunmadan Antep'te vazgeçti ve 4'lü defans hattıyla takımını sahaya çıkardı.





Formasyon değişti

Taktik anlayış olarak Kanarya, 3-4-2-1 yerine bu kez 4-4- 2'yi tercih etti. Osayi Samuel ve Serdar Aziz yedek kulübesinde otururken, savunmanın göbeğinde Attila Szalai'nin yanında yeni transfer Samet Akaydın görev aldı. Ferdi Kadıoğlu bu kez sol kanat bekinden sağ bek pozisyonuna geçti. En son 12 Kasım 2022'deki Giresunspor maçında ilk 11'de oynayan Alioski, yaklaşık 2 ay sonra sol bekte sahaya çıktı.

Zajc ve Gustavo kadro dışı...

Derbide üçlü stoper hattının solunda görev alan Gustavo Henrique, Miha Zajc'le birlikte kafilede yer almasına rağmen maç kadrosuna alınmadı. Serdar Aziz, bu kez kulübeye çekildi. Orta alanda Mert Hakan Yandaş, bu sezon ligde ilk kez 11'de (Ligde son maçı, 27 Aralık 2022'de Hatayspor'da karşıydı.) oynadı. Emre Mor da tıpkı Mert Hakan gibi formayı kaptı. Yıldız futbolcu, 11'de en son 7 Kasım 2022'de Sivasspor'a karşı oynamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'a karşı hücum hattında Michy Batshuayi'ye yakın oynayan Joshua King ve Diego Rossi'yi de yedek soyundurdu. Batshuayi'nin yanında Enner Valencia çift forvet olarak sahadaydı.

'Enner'ji patlaması!

Fenerbahçe 'nin hücumundaki en önemli oyunculardan Enner Valencia, Gaziantep FK karşılaşmasıyla birlikte yaklaşık 2 ay sonra (En son 12 Kasım 2022'de 1 gol attığı ve 2-1 kazanılan Giresunspor maçında oynadı.) Süper Lig'de ilk 11'deki ilk karşılaşmasına çıktı.Harika geçirdiğiDünya Kupası'nın ardından Trabzonspor 'a 2-0 (d) ve Galatasaray'a 3-0 kaybedilen maçlarda oyuna sonradan giren Valencia, henüz 8. dakikada Antep'te kaleci Günay'la anlaşamayan Ertuğrul'un topu uzaklaştıramadığı anda boş kaleye golünü attı. Ekvadorlu yıldız, 88'de Lincoln'ün soldan ortasında kale önünde topa vuramayarak büyük bir fırsatı kaçırsa da, 90+1'de Rossi'nin pasında ceza sahasında ağları havalandırıp, takımına galibiyeti getirdi.

Sınırda sorun yok

Sarı-Lacivertliler'de Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo, Gaziantep FK'da da kaleci Günay Güvenç ile Figueiredo kart sınırında yer alıyorlardı. Söz konusu isimlerden hiçbiri bu açıdan sıkıntı yaşamadan mücadeleyi tamamladı. Fenerbahçe, bir sonraki sınavında Ümraniyespor (d)ile Antep'te Sivassporile kozlarını paylaşacak.





Ferdi'den başarılı performans

Galatasaray'a karşı sol kanat beki olarak forma giyen Fenerbahçe'nin istikrarlı oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, Gaziantep'e karşı bu kez 4'lü savunmada sağ bek olarak görev yaptı. Ferdi, özellikle ilk bölümlerde hücuma önemli katkılar yaptı ve takım arkadaşlarına klas ara paslar attı. Ataklara destek verirken savunmada da elinden geleni yapan Milli futbolcu, Lazar Markovic'in sağdan ortasında 44'te Figueiredo'dan önce topu kornere atarak mutlak bir golü önledi. Sahada basmadık yer bırakmayan Ferdi, takımının en iyileri arasındaydı.

Altay kaleyi yine kapatamadı

Derbideki performansı sonrası ağır eleştirilere maruz kalan Fenerbahçe'nin kalecisi ve kaptanı AltayBayındır, bu psikolojiyle Gaziantep FK karşısında sahadaydı. Altay, ilk yarıda Sagal'ın kafa vuruşunda topu kornere çelmeyi başarırken, ikinci devredeKitsiou'nun golüne engel olamadı. En son4-0 kazanılan Hatay maçında gol yemeyen tecrübelifile bekçisi, Antep mücadelesiyle birlikte ise üst üste 3. kez kalesini gole kapatamadı. Altay, 3şutun 2'sini, Antep'te de Günay, 6şutun 4'ünde rakiplerine geçit vermedi.



