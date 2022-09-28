Kendi mevkisinde oynamamasına rağmen 2 gol, 5 asistle yıldızlaşan Brezilyalı yıldız derbide de Jesus’un duran top kozu olarak şans bulacak. Deneyimli hoca, Lincoln’ü 11’e hazırlıyor.

Sarı-Lacivertliler’in sezon başındaki flaş transferlerinden biri olan Lincoln Henrique, lige verilen milli arada performansını artırıyor. Çıktığı resmi maçlarda sergilediği 2 gol, 5 asistlik performansla takımın en skorer isimleri arasında yer almayı başaran Lincoln milli takımlarında bulunan oyuncular nedeniyle eksik çalışan Fenerbahçe ’de antrenmanların dikkat çeken ismi konumunda. Beşiktaş ’la oynanacak olan dev maçta hocasından şans bekleyen Lincoln’ün ilk 11 oynama ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Hocası Jesus tarafından görev verilen her mevkiide takıma faydalı olmaya çalışan ve kısa sürede taraftarın en sevdiği isimlerden biri haline gelen yıldız oyuncu da Beşiktaş derbisinde şans bulmayı ve takıma katkı sağlamayı çok istiyor.

10 numara ama...

Özellikle duran toplarda etkili olan Lincoln, Beşiktaş maçında teknik direktör Jesus tarafından önemli bir hücum opsiyonu olarak kullanılabilir. Gerçek pozisyonu forvet arkası olmasına rağmen Lincoln, Jorge Jesus tarafından 10 numara, 3’lü savunmada sol kanat bek, 4’lü savunmada sol kanat ve sağ kanat olarak oynatıldı, adeta joker oldu. 6’sı ilk 11 olmak üzere 13 maçta forma giyen ve 603 dakika sahada kalan Lincoln 2 gol, 5 asistlik performansıyla Jesus’un önemli hücum opsiyonlarından biri olarak dikkat çekiyor.