Fenerbahçe 'nin liderlik macerası kısa sürdü. Geçen hafta Adana Demir'i yenerek zirveye çıkan Sarı-Lacivertliler, Konya karşısında gelen sezonun ilk yenilgisiyle birlikte 5. sıraya geriledi. Hem oynanan oyun, hem de haftayı puansız tamamlamak herkesin moralini bozdu. Jorge Jesus ise öğrencilerinden bir an önce Konya yenilgisini unutmalarını istedi. Portekizli teknik adam, ligde 3 haftalık süreçte çıkılacak maçları son derece kritik görüyor. Fenerbahçe, Kayserispor ve Alanyaspor ile peş peşe Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Ardından Beşiktaş 'a konuk olacak. Jesus, öğrencilerine hedef olarak bu 3 karşılaşmadan 9 puan çıkartılmasını belirledi. Tecrübeli teknik adam, ligde yeniden zirveye çıkmak ve burada kalıcı olmak için ilk adımın, bu 3 maçın da kazanılmasıyla atılacağı görüşünde.

Avrupa da başlıyor

Sarı-Lacivertliler'in Avrupa macerası da bu süreçte başlayacak. Kayseri sonrası Dinamo Kiev'i ağırlayacak olan Fenerbahçe, ligi ise bay geçecek. Yine Avrupa'da Rennes deplasmanına çıkacak olan Kanarya, ardından Alanya'yı konuk edecek. Dinamo Kiev ve Rennes karşılaşmalarından alınacak sonuçlar da Avrupa Ligi B Grubu'nun kaderinin şekillenmesinde belirleyici olabilir. Kısacası Kanarya, Kayserispor karşılaşmasıyla birlikte kritik bir fikstüre girecek.