Fenerbahçe , Dünya Kupası arasına şok Giresunspor yenilgisiyle girse de sezonun ilk bölümünü çok iyi bir şekilde geçirdi. Başkan Ali Koç da yeniden yapılanmaya, sürekli 3 günde 1 maç oynamaya ve ciddi eksiklere rağmen yarıştığı tüm kulvarlarda zirvede olan Jorge Jesus yönetimindeki takıma güvenini gösterdi.





SOYUNMA ODASINDA DA BÜYÜK DESTEK

Fenerbahçeli futbolcular, Kadıköy’deki 2-1’lik Giresunspor yenilgisiyle büyük üzüntü yaşadı. Sarı Lacivertliler’e ilk morali, karşılaşma sonrası tribünlere çağıran taraftarlar verdi. Ardından soyunma odasında büyük destekle karşılaştılar.

JESUS: HEP BİRLİKTE HEDEFE ULAŞACAĞIZ

Mücadelenin ardından Jorge Jesus ve Ali Koç, soyunma odasında oyunculara bir konuşma yaptı. İlk olarak Jesus söz alarak, “Futbolda böyle şeyler yaşanabiliyor. Siz bundan çok daha iyi olduğunuzu herkese gösterdiniz. Şimdi araya giriyoruz. İyi bir şekilde dinlenin. Sonrasında çok çalışıp, herkesi alıştırdığımız seviyemizle yola devam edeceğiz. Hep birlikte hedefe ulaşacağız” diye konuştu.





BAŞKAN KOÇ: BU TAKIMA GÜVENİYORUM

Başkan Koç ise, “Hepinize çok teşekkür ederim. Bize şu ana kadar büyük mutluluklar yaşattınız. Bundan sonra da yaşatmaya devam edeceksiniz. Ligde lideriz, Avrupa’da lider bitirip son 16’ya kaldık. Dünya Kupası’na gidenlere başarılar dilerim. Yoğun maç trafiğinden geçtik. Hem fiziksel hem de mental olarak dinlenip, rahatlayın. Bu takıma sonuna kadar güveniyorum” ifadelerini kullandı.

OYUN FELSEFESİNİ OTURTTU

Sarı Lacivertli taraftarların yaklaşık 10 yıldır hayalini kurduğu isim, Jorge Jesus takımın başına getirildi. Ardından peş peşe takviyeler geldi, transfer sezonu 10 yeni imzayla bitirildi. Bu ciddi değişimin hemen ardından çok yoğun bir fikstüre girildi. Fenerbahçe, neredeyse her hafta 2 maç oynadı. Jesus, buna rağmen kısa sürede oyun felsefesini takımına oturtmayı başardı. Sarı Lacivertliler, 3. torbadan girdiği Avrupa Ligi B Grubu’nu Rennes, AEK Larnaka ve Dinamo Kiev’in önünde lider bitirdi. Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek yaklaşık 45 günlük araya da zirvede girdi.









GÜNDEM JORGE JESUS'UN SÖZLEŞMESİ

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için planlamalar ve çalışmalar başladı. Ancak yönetimin çok önemli bir gündem maddesi daha var: Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus’un kontratını uzatmak... Portekizli teknik adamın Brezilya Milli Takımı’ndan gelecek olası bir teklif nedeniyle Dünya Kupası sonrasını beklediği iddia edilmişti. Fenerbahçe Yönetimi de planlamayı buna göre belirledi.

25 KASIM'DA JESUS'LA MASAYA OTURULACAK

Sarı-Lacivertliler, turnuva devam ederken ilk görüşmeyi gerçekleştirip, şartları konuşmak istiyor. Bunun için de takıma verilen iznin bitmesi beklenecek. Yönetim, 25 Kasım’da başlayacak olan hazırlıklarla birlikte Jorge Jesus ile ilk kez masaya oturmayı planlıyor. Bu görüşmede hedef imza değil, iki tarafın da şartlarını ve beklentilerini birbiriyle paylaşması olacak.

TİTE'NİN DE GELECEĞİ BELLİ OLACAK

Dünya Kupası 20 Kasım’da başlayacak ve 18 Aralık’ta sona erecek. Jesus’un adının anıldığı Brezilya’da teknik direktör Tite’nin geleceği de bu süreçte netlik kazanacak

HEDEF UZUN SÜRELİ KONTRAT İMZALAMAK

Fenerbahçe Yönetimi, görüşmeleri devam ettirip, ara transfer döneminden önce bu konuyu sonuçlandırmayı hedefliyor. Sarı-Lacivertliler’in isteği, Jesus’la uzun süreli bir kontrata imza atarak, ocak ayından itibaren kadro planlamasını da uzun vadeli bir şekilde yapmak.

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