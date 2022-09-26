King’in sakatlığı sonrasında derbi için planları değişen Jorge Jesus; Valencia, Batshuayi ve Serdar Dursun’un milli takımlarından dönmesini bekliyor. Portekizli hoca, hücumcularıyla özel çalışma yapıp derbi golcüsünü belirleyecek.

Joshua King’in Beşiktaş maçı öncesi sakatlanması, Fenerbahçe teknik heyetinin derbi öncesi elini bir hayli zayıflattı. Norveçli golcüsünün yokluğunda teknik direktör Jorge Jesus, 2 Ekim Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak zorlu maç öncesi ülke milli takımlarına giden Valencia (Ekvador), Batshuayi (Belçika), Serdar Dursun (Türkiye) takıma katılmasını bekleyecek. Eldeki tek forvet olan Joao Pedro yeni sakatlıktan çıkmıştı.

Pedro, üzüntü yaşadı

Ligde 5-0 biten Alanyaspor maçının ilk 11’inde sahaya çıkan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, kaçırdığı penaltı sonrası büyük üzüntü yaşamıştı. Gelinen noktada Jesus, Beşiktaş derbisinde sahaya sürmeyi planladığı forvetlerin henüz 4’ü ile çalışma şansı bulamadı. Tecrübeli teknik adamın bu durumu nasıl çözeceği ise merak konusu oldu.

Milliler’in dönüşü bekleniyor

Fenerbahçe, ülke milli takımlarına gönderdiği 14 futbolcusu nedeniyle Beşiktaş maçı hazırlıklarına elde kalan 12 futbolcusu ile başlamıştı. Futbolcularını son 3 idmanda derbiye hem mental hem de fizik olarak hazırlayan Portekizli teknik adam, bir yandan da yol gözlüyor. Türk Milli Takım oyuncularının bugünden itibaren dönme ihtimali, tecrübeli çalıştırıcıyı bir hayli mutlu ederken, diğerleri ise 29 Eylül Perşembe günü itibari ile takıma dahil olacak.