Fenerbahçe , Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide Galatasaray 'ı konuk edecek. Sarı-Lacivertlilerde kritik mücadelenin hazırlıkları tam gaz devam ediyor.

Keyifler yerinde

Fenerbahçe’de dünkü antrenmanda futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti.

Antalya maçında aldıkları darbe nedeniyle önceki günkü idmanda dinlendirilen Arao ve Serdar Aziz’in dünkü antrenmanın tamamında takımla çalışması, Jorge Jesus’u fazlasıyla memnun etti. İki futbolcu da yarınki derbide takımdaki yerlerini alabilecek.









Yönetimden destek ziyareti... Jesus'tan prime izin yok!

Sarı-Lacivertliler, derbi öncesi son antrenmanını bugün yaptıktan sonra Samandıra'da kampa girecek. Ayrıca yönetimin dev maç öncesi takıma moral ziyaretinde bulunacağı kaydedildi. Derbiye özel prime ise Jesus'un karşı olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe, kritik Galatasaray maçının son provasını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirecek. Bu idmanı başkan Ali Koç ve yöneticilerin de izleyeceği öğrenildi. Ardından yönetim, futbolcularla moral yemeğinde bir araya gelerek takıma olan güvenlerini yineleyecek. Bu arada başkan Koç ve ekibinin, derbiye özel galibiyet primi konusunda Jorge Jesus’la fikir alış verişinde bulunduğu kaydedildi. Ancak her açıklamasında, bunun diğer maçlardan farklı olmadığını, sadece 3 puan değerinde olduğunu dile getiren Portekizli teknik adamın prime sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Yatana kadar analiz

Bu nedenle dev mücadele öncesinde takıma şimdilik bu konuda bir bilgilendirme yapılmadığı kaydedildi. Yönetimle yenecek olan yemeğin ardından Sarı-Lacivertliler kampa girecek, Samandıra’nın dış dünyayla iletişimi kesilecek. Futbolcular yatana kadar da teknik ekibin Galatasaray’a yönelik bilgilendirme ve analiz toplantılarının devam edeceği belirtildi.









Osayi-Samuel’e ofsayt uyarısı

Sarı-Lacivertliler, bu sezon savunmada yaptıkları ofsayt taktiğiyle rakip hücumcuları birçok maçta çaresiz bıraktı. Ancak son haftalarda özellikle Osayi-Samuel, defans çizgisinin arkasında kalarak bu planın sekteye uğramasına neden oldu.

Jesus’un derbi öncesi bu konuda Nijeryalı oyuncuya özel bir uyarıda bulunduğu, takım arkadaşlarıyla iletişim konusunda daha dikkatli olmasını istedi.

Büyük maçların adamı: Altay

Altay Bayındır bu sezon zaman zaman formsuz dönemlerden geçti. Ancak Jorge Jesus, öğrencisine olan güvenini hiç kaybetmedi. Derbi öncesinde Sarı-Lacivertliler’in en önemli kozlarından biri yine kaptan olacak.

Altay, Fenerbahçe kariyerinde özellikle büyük maçlarda sergilediği performansla göz doldurdu. 24 yaşındaki file bekçisi, Galatasaray karşısında da en iyi şekilde motive olarak sahaya çıkacak.

Samandıra'da 3 puan planları

Jorge Jesus, yarınki dev maç öncesi farklı planlar üzerinde denemeler yapıyor. Taktik idmanlarda hem 3’lü hem de 4’lü savunmayla provalar gerçekleştiren Portekizli teknik adam, 11’i de sürekli değiştiriyor. Kadro ve sistem ne olursa olsun tek bir hedef var: Derbide 3 puanı almak.

Fenerbahçe, Hatayspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle Galatasaray maçına formda ve moralli bir şekilde çıkacak. Jorge Jesus ve ekibi, derbi öncesi Samandıra’da adeta kamp kurdu. Teknik ekip, bir yandan 6’da 6 yaparak rüzgarı arkasına alan rakibi en ince ayrıntısına kadar analiz ederken, diğer yandan derbide kullanılacak stratejiyi belirlemek için çalışıyor. Joao Pedro dışında eksik olmaması, Jesus’un kadro seçimi konusunda elini fazlasıyla güçlendirdi. Tecrübeli teknik adam bu sayede taktik provalarda birçok farklı deneme yapıyor.

Türkiye'deki iki derbisinde; Beşiktaş ile deplasmanda berabere kalıp, Trabzon'dan yenilgiyle dönen Jorge Jesus, ilk zaferini Kadıköy'de Galatasaray karşısında almaya kararlı.

Kadıköy farkı

En çok merak edilen konu savunmanın 3’lü mü yoksa 4’lü mü olacağı. 3’lü defansla bu sezon başarılı sonuçlar alınsa da Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında beklenen oyun ve sonuçlar gelmemişti. Ancak Jesus, bu iki derbinin aksine Galatasaray mücadelesinin Kadıköy’de oynanacak olması nedeniyle 3’lü savunmanın bu kez daha iyi işleyebileceği görüşünde. Taktik idmanlarda bol bol bu sistem üzerinden denemeler gerçekleştiriliyor.

Duran top silahı

Diğer yandan 4’lü defansın varyasyonlarını da kullanan Jorge Jesus, henüz kesin kararını vermiş değil. Ancak sistem ne olursa olsun Portekizli teknik adamın öğrencilerinden talebi, Galatasaray’a geriden oyun kurdurmamak ve önde yoğun baksıyla kazanılacak toplarla tehlike yaratmak. Jesus ayrıca duran toplara da büyük önem veriyor. Sarı-Kırmızılılar’ın takım boyu ortalamasının kısa olması ve duran toplarda yaşadığı zaaf, Fenerbahçe’nin en önemli hücum silahlarından biri olabilir.

5 ismin yeri garanti

Jesus, kadro tercihleriyle sezon boyunca herkesi şaşırttı. Derbi öncesi Altay, Szalai, Samuel, Ferdi ve Arao’nun yeri garanti görünüyor. İrfan Can Kahveci ve Crespo’nun 11’de oynama ihtimalleri de çok yüksek. Eğer 4’lü savunma olursa, orta sahaya Miha Zajc’ın da eklenmesi muhtemel. Onu zorlayacak diğer isim Mert Hakan. En zor seçim ise ileri uçta. King, Batshuayi, Valencia ve Rossi’den 2’si 11’de olacak. Sakatlıktan yeni çıkan Valencia’nın kulübede başlaması beklenirken, Rossi’nin 11’de olması kimseyi şaşırtmaz.

İşte denenen varyasyonlar:

3-4-3: Altay, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Osayi-Samuel, Arao, Crespo, Ferdi, İrfan Can, King, Batshuayi

4-2-3-1: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Zajc, İrfan Can, King, Batshuayi

4-2-3-1: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, King

Jesus, İrfan'a güveniyor

İrfan Can Kahveci, zorlu mücadelede Jesus'un en güvendiği isimlerden biri.

Derbilerin havasını çok iyi bilen Milli futbolcu, saha içinde takımı yönlendiren isim olacak.

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