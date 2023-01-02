Geride bıraktığımız 2022 yılında Süper Lig'in en iyi takımı, istatistiklere göre Fenerbahçe ... Artık şampiyonluk hasretine bu sezon nokta koymak isteyen Sarı-Lacivertliler, 2022'de çıktığı lig maçlarında rakiplerine puan anlamında adeta fark attı.

En yakın takipçisi...

Fenerbahçe, bu yıl içerisinde çıkılan 34 lig karşılaşmasında 22 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 7 kez berabere kaldı ve 5 kez de mağlubiyet yaşadı. Topladığı 73 puanla ligde 2022'yi zirvede tamamlayan Kanarya, en yakın rakibi Başakşehir'in 11 puan önünde yer aldı.





Fileleri 82 kez salladı

Bu iki takımı sırasıyla; 61 puanla Trabzonspor, 58 puanla Galatasaray , 57'şer puanla da Beşiktaş ve Alanyaspor takip etti. Sarı-Lacivertliler, bu süreçte rakip fileleri 82 kez sallarken, kalesinde 31 gol gördü.

Son maçta şov yaptı

Fenerbahçe, ligde Giresunspor ve Trabzonspor’a kaybettikten sonra 2022'nin son maçında Hatayspor karşısında 4-0 kazanırken, futbol olarak adeta gövde gösterisi yapmıştı. Sarı-Lacivertliler bu performansını devam ettirerek galibiyet serisi yakalamanın hesaplarını yapıyor. Yarın rakip Antalyaspor ve maç deplasmanda.





Kolları sıvadı

Ancak şimdiden hafta sonundaki Galatasaray derbisi konuşulmaya başladı. Bu durum Jorge Jesus’u fazlasıyla endişelendiriyor. Portekizli teknik adam, ezeli rakiple oynanacak olan mücadelenin, Antalyaspor sınavının önüne geçmemesi için kolları sıvadı. Tecrübeli hoca, öğrencileriyle toplantı üstüne toplantı yapıyor.

‘Kaza yaparız’

Jesus, tamamen yarınki karşılaşmaya odaklanmaları gerektiğini vurgulayarak, “Derbiyi kafamızdan atmazsak, Antalya’da kaza yaparız. Bu gerçekleşirse, Galatasaray’ı yenmemiz bizi şu anki konumumuzdan ileri taşımaz” uyarısında bulundu. Portekizli çalıştırıcı, yarınki karşılaşmayı kazanmanın sadece puan tablosunda değil, takımın morali üzerinde de önemli bir etki yapacağının da altını çizdi. Fenerbahçe’de, Antalyaspor maçının bitiş düdüğü çalana kadar Galatasaray derbisinin konuşulması yasaklandı.

Son antrenmanı yapıp gidecekler

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının son provasını bugün Samandıra Tesisleri’nde gerçekleştirecek. Taktik ağırlıklı geçeceği öğrenilen idmanın ardından zorlu karşılaşma için deplasmana götürülecek kadro belirlenecek. Sarı-Lacivertli kafile, öğleden sonra özel bir uçakla Antalya’ya giderek konaklayacağı otele yerleşecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Fenerbahçe, maçın hemen ardından İstanbul’a geri dönecek.

Crespo dönüyor ama...

Portekizli orta saha oyuncusu, Trabzonspor maçında gördüğü çift sarı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı. Miguel Crespo, cezası nedeniyle Hatayspor mücadelesinde görev yapamadı. Yıldız futbolcu, Antalyaspor maçıyla birlikte11’deki yerine geri dönmeye hazırlanıyor. Ancak Crespo, bu mücadeleyeceza sınırında olarak çıkacak. Başarılı oyuncu yarın akşam kart görmesi halinde Galatasaray derbisindeyine cezalı duruma düşecek.

Arda Güler forma bekliyor

Genç yetenek, Dünya Kupası için ligeverilen arayı sakat bir şekilde geçirmişti. Takımla çalışmalara başlayan Arda, hazır olmadığı için Trabzon deplasmanına götürülmedi. 17 yaşındaki oyuncu, Hatayspor mücadelesindeisekadroya girmesinerağmen süre bulamadı. Arda Güler, ligdeson 9 maçın sadece 2’sindesahaya çıkıp 4 dakika sürealdı. Milli futbolcu, Antalyaspor karşısında forma hasretineson vermek istiyor.

Yusuf Dursun



