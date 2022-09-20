Portekizli teknik adam, 1 yıllık kontrat imzaladığı Fenerbahçe ’de sadece 4 ayda adeta bir devrim yaptı. Kadro büyük ölçüde değişti, ‘ideal 11’ kavramı ortadan kalktı, taktik ve diziliş konusunda esneklik sağlandı. Jesus, taraftar desteğini kısa sürede arkasına aldı, 12. adam her maçta Kadıköy’e akın etti. Tecrübeli çalıştırıcı, makine düzeniyle işleyen bir takım yarattı; Fenerbahçe’yi Avrupa’nın en golcü takımlarından biri yaptı...

İstatistikleri alt üst etti

Fenerbahçe, 1 maçı eksik şekilde ligde lider Adana Demirspor’un 3 puan arkasında yer alıyor. Sarı-Lacivertliler puan tablosunda zirvede olmasa da birçok istatistikte ligin lideri konumunda. Jorge Jesus’un öğrencileri, 20 kez ağları sarsarak en skorer takım oldu. Fenerbahçe ayrıca maç başına 2 xG (Gol beklentisi), 33 kez rakip ceza sahasında topla buluşma ve toplamda 29 net gol pozisyonuyla da rakiplerinin önünde.

Beklenmeyen kahraman

Jesus’un belki de en büyük sürprizi İsmail Yüksek oldu. Geçen sezonu 1. Lig takımlarında kiralık geçiren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, kısa sürede Fenerbahçe’nin rotasındaki önemli isimlerinden biri haline geldi. Portekizli hoca, Avrupa maçlarında genelde İsmail’i tercih etti. Böylece Türk futbolu yeni bir yıldız kazandı, başarılı oyuncu Milli Takım’a çağırıldı.

Avrupa’nın en golcüsü

Jorge Jesus, taraftarların yıllardır hayalini kurduğu ‘hücum takımı’nı kısa sürede yarattı. Fenerbahçe, ligde 20 gol atarken, maç başına 3.33 gol ortalaması yakaladı. Bu rakam, Sarı-Lacivertliler’i Avrupa 5 büyük ligi ve Süper Lig göz önüne alındığında, en skorer takım yaptı. Fransız devi PSG, 8 maçta attığı 26 golle 3.25 ortalama yakaladı.

25 farklı oyuncu

Şampiyonluğa oynayan takımların ilk hedefi 11’ini oturtmak, 2-3 eksik oyuncunun yerini doldurmaya çalışmak olur. Portekizli teknik adam ise hemen her basın toplantısında kendisi için ideal 11 kavramı olmadığını dile getirdi. Jorge Jesus, bu sözlerinin boşa olmadığını uygulamada net bir şekilde gösterdi. Ligde tam 25 farklı oyuncu süre aldı, 12 farklı isim gol attı.

Taktik değil oyun önemli

Fenerbahçe’de geçen sezona damga vuran konu, Vitor Pereira’nın ısrarla 3’lü savunma oynatması oldu. Jesus ise sürekli dizilişi değiştiriyor ancak bu konu neredeyse hiç gündeme gelmiyor. Çünkü tecrübeli teknik adam 3’lü dizilişi de tercih etse, 4’lü de oynatsa Fenerbahçe’nin sahadaki etkili oyunu aynen devam ediyor. Bu nedenle Fenerbahçe’nin dizilişi hiç tartışılmıyor.

Kısa sürede büyük değişim

Transfer sezonunda 12 isim takıma katıldı. Savunmanın en önemli oyuncusu Kim Min-jae satıldı, 13 futbolcuyla yollar ayrıldı. Toplam 21 milyon Euro’ya giden Kim ve Tisserand’ın yerlerini 6.7 milyon Euro maliyetle Luan ve Gustavo ile doldurdu. Bu kadar büyük değişime rağmen Jesus, kısa sürede oyun mantalitesini takımına uygulatmayı başardı.

Birçok oyuncu seviye atladı

Sarı-Lacivertliler’de bu sezon çok sayıda oyuncunun görev almasının bir nedeni de Jorge Jesus’un neredeyse tüm öğrencilerine adeta seviye atlatmış olması. Valencia istenmeyen adamken 11 maçta 8 gol atıp, 4asist yapan önemli bir silaha dönüştü. Geçen sezon düşüşe geçen Szalai eski günlerine döndü. Ferdi, Samuel, Crespo, Rossi ve İrfan Can gibi isimler de performanslarını artırdı.

Taraftarı kenetledi

12. adam geçen sezon şampiyonluk yarışından erken kopulmasının etkisiyle takıma sırtını döndü. Birçok maçta oyunculara ve yönetime protesto vardı. İsmail Kartal döneminde bu durum biraz değişti. Jorge Jesus’un göreve gelmesi ise taraftarı yeniden kenetledi. Kombineler saniyeler içinde tükendi, Fenerium’da forma kalmadı. Artık her maçta özlenen Kadıköy atmosferi var.

Alanya maçı sonrası Jesus için ne yazdılar?

Mehmet Demirkol (Fanatik): ..Bütün bunları perşembeden 8 farklı oyuncuyla yapabilmek olağanüstü bir iş. Bu seviyede ve performansta oyuncuları bu rotasyona ikna etmek ise daha da zor. Biat etmek lazım derken bundan bahsediyordum. Ama açık söyleyeyim benim bünyem de hâlâ bunu sindirmiş değil. Bütün bu oyunda herkesin rolü var.”

Uğur Meleke (Hürriyet): ..Bizim 30 yıllık ezberimize göre ligi iyi bilen teknik direktör makbuldür. Jesus sadece iki ayda futbolda ortak bir dil konuşulduğunu, iyi oynatmak için ligi çok da bilme zorunluluğu olmadığını gösterdi sanırım. Bu ülkede çalışan her teknik adamdan Avrupa maçları sonrası duyduğumuz o klişeyi de mahvetti Portekizli hoca.”

Gürcan Bilgiç (Sabah): ..Jesus’un hangi takımı sahada olursa olsun, oynamak istedikleri tempolu, temaslı, bol pozisyonlu ve hep isteyen futbolun peşine düşüyor. Sadece şans alamayanlar için ‘Keşke oynasaydı’ diyorsunuz içinizden. Üstelik tabeladaki skorun arkasından hakem kararları ile ilgili yorum da gelmiyor. Ortada ‘saf’ futbol var. Dedikodusuz.”

İlker Yağcıoğlu (Takvim): ..Fenerbahçe’nin oyununun tek kelimeyle özetlemem gerekirse ‘Harika’ derim. Fenerbahçe 5 gol attı ama bir o kadar daha atabilirdi. Son zamanlarda seyrettiğimiz en iyi Fenerbahçe, dün (önceki) geceki Fenerbahçe’ydi. Bunu da başaran tabii ki büyük tecrübe Jesus. Milli maç arasına keyifle giren SarıLacivertliler, 15 gün sonraki derbiye hazır olduğunu bizlere gösterdi.”

Arda Erol