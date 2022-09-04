Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u Joao Pedro ve Joshua King'in golleriyle 2-0 mağlup ederek 10. puanla 2. sırada yer alan Fenerbahçe 'de teknik direktör Jorge Jesus, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

'Onlar harikalar, bizim için çok önemliler'

Harika bir maç çıkardıklarını vurgulayan Jesus, ''Bugün harika bir maç çıkardık. 75. dakikaya kadar rakibin şutu yoktu. 85. dakikada ilk pozisyonumuzu verdik. Bu tarz bir oyun için Fenerbahçe seviyesinde olmak gerekiyor. Taraftarların bizimle olması ve maç içinde iyi olmadığımız anlarda bizi desteklemesi çok önemli. Onlar harikalar, bizim için çok önemliler.'' dedi.









'Başka transferimiz olmayacak'

Yabancı kontenjanlarının dolu olması nedeniyle başka transfer yapmayacaklarının altını çizen Portekizli teknik adam, ''Başka transferimiz olmayacak. Yabancı kontenjanımız dolu. Türkiye Ligi'nde buna uymamız gerekiyor. Fenerbahçe kadrosu şu anda tamamlandı. Ocak ayına kadar böyle devam edeceğiz.'' diye konuştu.

'Batshuayi, çok iyi bildiğim ve özelliklerini beğendiğim bir oyuncu'

Chelsea'den 3.5 milyon Euro bonservisle kadroya kattıkları ve 2+1 yıllık sözleşme imzaladıkları Batshuayi'yi iyi tanıdığını belirten Jesus, ''Geçen sene Türkiye'de oynadı. Belçika Milli Takımı'nın santrforu. Benim çok iyi bildiğim ve özelliklerini beğendiğim bir oyuncu. 3 opsiyonumuz vardı forvet için. O bize en çok uyan oyuncuydu. Özellikleriyle opsiyonlarımız arasındaki en iyisiydi.'' dedi.

Perşembe günü oynayacakları Dinamo Kiev maçıyla ilgili de konuşan tecrübeli futbol adamı, güçlü bir grupta olduklarını hatırlattı, son 16'ya kalmak istediklerini ve Avrupa'da gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerini sözlerine ekledi.





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