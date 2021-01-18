Bulut, daha önce ligdeki Kasımpaşa mücadelesinde savunmanın solunda başarılı bir performans sergileyen Sadık Çiftpınar’ı yine bu bölgede görevlendirmeyi planlıyor. Sadık’ın pozisyonunun değişmesi halinde Tisserand’ın stoperdeki partneri ise Serdar Aziz olacak.



