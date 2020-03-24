Fenerbahçe’de bu sezon yaşanan en önemli sıkıntılardan biri kadroda yaşanan değişimdi. Sakatlıklar ve cezalıların yanı sıra bazı transferlerin yapılamaması ya da formsuzluklar yaşanması nedeniyle teknik heyet sürekli arayış içindeydi.

Ancak bu durumdan etkilenmeyen ve teknik heyetin vazgeçmediği isimler vardı. Bu isimlerden başında Brezilyalı Jailson geliyor. 24 yaşındaki futbolcu bireysel hataları ve kaybettirdiği puanlara karşın alternatifsiz olması sebebiyle hem Ersun Yanal döneminde hem de daha sonra Zeki Murat Göle’nin kadrosunda ilk 11’de yer aldı. Jailson toplamda lig ve kupada 2 bin 117 dakika süre buldu.

Orta saha oyuncusu olmasına rağmen stoperdeki sıkıntı sebebiyle savunmaya çekilen Jailson takımda en çok maça çıkan oyuncu oldu.

Brezilyalı, bu sezon 29 resmi maça çıkarak vazgeçilmez bir isim görüntüsüne büründü.

Jailson’u 28 maçla Tolga Ciğerci ile Muriç takip ederken Altay, Deniz, Ozan Tufan, Gustavo ve Isla gibi isimler sıralamada yer aldı. Muriç, kaleci Altay’ın dışında sahadaki isimler arasında en fazla oynayan futbolcu oldu. 28 resmi maça çıkanve bunların 26’sına ilk 11’de başlayan Kosovalı futbolcu ilk tercih olarak sahada kalmaya devam etti.

Kosovalı golcü 2 bin 350 dakika ile zirvede yer aldı. Golcü futbolcuyu Ozan Tufan, Gustavo ve Jailson takip etti. (Milliyet)