Joao Pedro, dün Alanyaspor karşısında 11'deki yerine geri döndü. Brezilyalı oyuncu, özellikle ilk yarıda Fenerbahçe 'nin Alanyaspor savunmasını bunalttığı bölümlerde etkili bir futbol sergiledi. Tecrübeli hücum oyuncusu, 45+3. dakikada ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi.

Normalde penaltıları Valencia kullansa da tribünler Pedro için tezahürat yaptı, topun başına Sambacı geçti. Ancak yıldız futbolcunun vuruşunu kaleci Runarsson çıkarttı. Joao Pedro büyük üzüntü yaşasa da tribünler hemen kendisine tezahüratlarla moral verdi.







