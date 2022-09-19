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Fenerbahçe'de Joao Pedro'ya büyük destek

Alanyaspor karşısında ilk yarının son anlarında penaltı kaçıran Joao Pedro, büyük üzüntü yaşasa da tribünler hemen kendisine tezahüratlarla moral verdi.

19 Eylül 2022, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Joao Pedro'ya büyük destek

Joao Pedro, dün Alanyaspor karşısında 11'deki yerine geri döndü. Brezilyalı oyuncu, özellikle ilk yarıda Fenerbahçe 'nin Alanyaspor savunmasını bunalttığı bölümlerde etkili bir futbol sergiledi. Tecrübeli hücum oyuncusu, 45+3. dakikada ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem Hüseyin Göçek beyaz noktayı gösterdi.

Normalde penaltıları Valencia kullansa da tribünler Pedro için tezahürat yaptı, topun başına Sambacı geçti. Ancak yıldız futbolcunun vuruşunu kaleci Runarsson çıkarttı. Joao Pedro büyük üzüntü yaşasa da tribünler hemen kendisine tezahüratlarla moral verdi.


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