Fenerbahçe , Dünya Kupası'na verilen arada hazırlık karşılaşmaları gerçekleştiriyor. Bu maçlardan ilki olan Rayo Vallecano karşılaşmasından 3-1 galip ayrılan sarı lacivertliler, Joao Pedro'nun sakatlanmasıyla adeta sarsıldı.

Tecrübeli teknik adam Jorge Jesus'un takımda en az 5 forvet oyuncusu görmek istemesi de planları değiştirdi. Sarı lacivertliler'de, Serdar Dursun forma şansı bulamadığı için takımdan gitmek istiyordu. Teknik ekip bu doğrultuda yönetimden Serdar'ın yerine bir forvet transferinin daha yapılmasını istemişti.

Ancak Joao Pedro'nun sakatlanması sonrasında Serdar'ın takımda tutulması ve transferin Joao Pedro'nun yerine yapılması gündeme geldi.





TRANSFERİ RAFA KALKTI

Ayrıca sakatlık yaşayan ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacak olan Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro'yu İtalyan ekibi Torino takip ediyordu. Çizme kulübü, ocak ayında iyi bir teklifle F.Bahçe'nin kapısını çalmayı planlıyordu. Ancak sakatlıkla bu ihtimal de ortadan kalktı.

Sabah'ta yer alan haberde yeni bir planlama ile durum değerlendirmesi yapacak olan Fenerbahçe teknik heyeti ile yönetimin, belirlenecek yol haritası üzerinden çalışmalarına gecikmeden başlayacağı öğrenildi.





TATİL YAPMADAN İSTANBUL'A GELDİ

Katar'da devam eden Dünya Kupası'nda Ekvador formasıyla boy gösteren ve attığı 3 golle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin forveti Enner Valencia, takımının elenmesi sonrası tatil yapmadı.

5 Aralık'a kadar izin verilen yıldız futbolcu, dün İstanbul'a geldi. Oyuncunun sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 6 Aralık'ta takımla birlikte Antalya kampına götürüleceği öğrenildi.



