Fenerbahçe 'ye sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'den 4.68 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Joao Pedro, Rayo Vallecano karşılaşmasında sakatlanarak Dünya Kupası için verilen arada teknik ekibin keyiflerin kaçırdı. Brezilya asıllı İtalyan forvet, sarı lacivertlilere geldiği ilk zamanlarda da sakatlık yaşayıp takımdan 1 ay kadar uzak kalmıştı.





PERFORMANSIYLA TARTIŞILIYORDU

Şampiyonlar Ligi ön elemesi, UEFA Avrupa Ligi ön elemesi ve Süper Lig 'de ilk 2 haftada üst adale yırtığı nedeniyle forma giyemeyen tecrübeli golcü, daha sonraki haftalarda forma şansı bulsa da Jorge Jesus ve sarı lacivertli taraftarların beklentilerinden uzak bir performans sergiledi.





ENDİŞE YARATTI

Sezon başından beri şanssızlıkların peşini bırakmadığı Brezilyalı futbolcu, talihsiz bir an daha yaşadı. Vallecano mücadelesinin 70. dakikasında rakibi Abdul Mumin’in müdahalesiyle sol ayak bileği ters dönen ve gözyaşlarıyla yerde kalan tecrübeli futbolcunun durumu endişe yarattı.

Sarı-lacivertlilere geldiği ilk günlerde de antrenmanda sakatlanan ve 1 ay takımdan uzak kalan Pedro, daha sonra bir türlü sakatlığın etkisini atlatamayarak form tutamadı, sadece 2 gol bulabildi. Dünya Kupası arasında arayı kapamayı amaçlayan 30 yaşındaki yıldız, Vallecano maçındaki bu kez başka bir şanssızlıkla yıkıldı. Kariyeri boyunca hiç bu kadar arka arkaya sakatlık yaşamayan, yalnızca 2016-17 sezonunda Cagliari’de 15 maç kaçıran Pedro’nun, Fenerbahçe’de işleri hep ters gitti.

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Kariyerinin en büyük transferini yaparak sezon başında sarı-lacivertli formayı giyen Pedro, İtalya’da Cagliari’de 8 yıl boyunca istikrarıyla öne çıkan bir isimdi.

KÖTÜ HABER GELDİ

Fenerbahçe Kulübü, Rayo Vallecano maçında sakatlanan Joao Pedro’nun hem dizinde hem de bileğinde yoğun ödem ve travma tespit edildiğini açıkladı. Tedavisine hemen başlanan oyuncunun durumunun ödemin giderilmesi sonrasında ilerleyen günlerde yapılacak ayrıntılı tetkikler sonrası belli olacağı belirtildi. Futbolcunun en fazla üç ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.



