Joao Pedro, bu yaz Sarı Lacivertliler'in en dikkat çeken transferlerinden biri oldu. Ezeli rakip Galatasaray uzun süre tecrübeli oyuncuyu almak için uğraştı, ancak imzayı attıran Fenerbahçe oldu. Pedro, ilk idmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle yeni takımıyla sahaya çıkmak için yaklaşık 1 ay bekledi. 30 yaşındaki oyuncu Konya deplasmanında 19 dakika süre aldı, Kayserispor maçında ise ilk kez 11'de sahaya çıktı. Brezilya asıllı İtalyan yıldız, performansıyla taraftarı mest etti. Pedro, önce 37. dakikada şık bir golle açılışı yaptı, ardından 50'de King'e asist yaptı.

Tam not aldı

Deneyimli futbolcu sadece skor katkısıyla değil, ortaya koyduğu futbolla da gönülleri fethetti. Fenerbahçe'nin rakip kalede tehlike yarattığı hemen her pozisyonda Joao Pedro da vardı. 30 yaşındaki hücum oyuncusu, Kayserispor savunmasını en çok zorlayan isim oldu. Pedro, King'e yaptığı asist dışında arkadaşlarına 2 şut pası daha verdi. 90 dakika sahada kalan yıldız futbolcu, Kadıköy'deki ilk maçında tribünlerden tam not aldı.

Erman Özgür / MİNİ YORUM

11'e ilk olarak Pedro yazılır

Jesus'un, 'Benim için ideal değil müsait 11 var' cümlesi en çok da hücum hattı için geçerli olabilir. Ancak bu hattın kalitesi, Fenerbahçe savunmada 3'lü ya da 4'lü nasıl dizilirse dizilsin özellikle de ligde artık çift santrforlu bir taktiğin daha çok tercih edileceğini düşünüyorum. Bana göre bu çift santrfordan biri sakat, cezalı ya da yorgun değilse mutlaka Pedro olacaktır. Takımda tüm forvetlerin farklı özellikleri var ama Pedro bir santrforda olması gereken tüm özelliklere sahip. O yüzden 11'deilk yazılacak oyuncular listesinde artık Pedro da var diyebiliriz.

Joao Pedro için ne yazdılar?

Faik Çetiner (FANATİK)

"Yeni transfer Pedro'nun beceri dolu golü izlemeye değerdi. Pedro demişken, devam edelim. Hırslı, ayağına hakim, inatçı ve son vuruş ustası. Çok can yakar..."

Güntekin Onay (Hürriyet)

"İlk kez 11'de sahaya çıkan Pedro, yüzde 100 hazır olmamasına rağmen klas hareketleri ve oyun zekasıyla beğeni topladı. Attığı golde ofsayttan kaçması,top kontrolü ve vuruşuyla harika işlere imza attı."

Erman Toroğlu (Sabah)

"Pedro, eğer Fenerbahçe takımı iyi organize olursa hem çok gol atar hem de çok attırır. Ama onu anlayacaksın. Ceza alanında rakiple baş başa bırakacaksın. Bak sen o zaman Pedro'ya..."